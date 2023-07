Texas Rangers più vicini: il cubano Aroldis Chapman

Carlo Nava | ESPN digitaleLettura: 3 minuti.

Arlington – I Texas Rangers sono finalmente vicini e ben radicati da anni nelle major.

I Rangers hanno confermato venerdì pomeriggio di essersi assicurati il ​​sollievo cubano Aroldis Chapman in un accordo con i Kansas City Royals, che gli avevano offerto solo un contratto per questa stagione.

“Abbiamo avvertito che quest’estate saremmo stati acquirenti per cercare di migliorare la nostra squadra”, ha scherzato il direttore generale dei Rangers Chris Young. “Questo è solo l’inizio. Ma per noi era importante muoverci rapidamente. Conosciamo l’interesse (per Chapman) tra le diverse squadre, quindi non abbiamo dovuto aspettare fino a tardi”.

Chapman, 35 anni, è arrivato a Kansas City in questa stagione con un contratto da 3,75 milioni di dollari che potrebbe arrivare fino a 5 milioni di dollari se raggiungesse i bonus sulle prestazioni. È arrivato in Texas con un’ERA di 2,45 in 29 inning lanciati, che includevano 43 strikeout e una palla veloce con una media di 99,8 mph. Sta migliorando con il progredire della stagione. A giugno ha avuto il mese migliore. Ha concesso solo una corsa guadagnata e un colpo in nove inning di sollievo. colpire 20.

Aroldis Chapman lancia un lancio durante una partita contro i Minnesota Twins al Target Field. Foto: Getty

“Siamo convinti che questo ci renda migliori sul campo e nel club”, ha detto Young. “Siamo molto felici e motivati ​​di averlo con noi”.

I Rangers hanno organizzato un colpo di stato questo fine settimana contro i loro principali rivali casalinghi, gli Houston Astros, con i quali avranno una serie da venerdì a lunedì.

Houston è il principale rivale del Texas per il comando dell’AL West, che i Rangers hanno posseduto da soli per 57 giorni consecutivi e 74 su 76 nella stagione regolare.

Young ha riconosciuto che “Aroldis ci darà più potere in un’area in cui potremmo aver avuto meno potere”. “Stiamo vivendo un grande anno e vogliamo essere migliori per i nostri fan e per l’ambiente che ci circonda”.

I Rangers (49-31) hanno iniziato venerdì con il quarto miglior record nelle major. Secondo in AL e migliore in tutto il baseball dal 28 aprile. È il terzo miglior inizio di stagione con 81 partite nella storia della franchigia. Quattro dei suoi giocatori avrebbero iniziato nell’All-Star Game: l’interbase Corey Seager, il secondo base Marcus Siemen, il catcher Jonah Heim e il terzo base Josh Young, che divenne il primo rookie nella storia del Texas ad essere selezionato. Apertura classica di mezza stagione. Chapman si unirà a loro con le sue 35 partite post-stagionali al suo attivo.

L’ERA totale del bullpen dei Rangers è 4,37. Proprio giovedì, due soccorritori si sono uniti per rinunciare a cinque run perdenti contro i Detroit Tigers.

I Rangers hanno convertito solo 15 delle loro 28 opportunità di salvataggio, il che significa che hanno effettuato tre parate e, ufficialmente, i Bulls hanno perso 16 delle ultime 27 sconfitte stagionali.

“Viene in nostro aiuto in modi diversi attraverso la sua esperienza”, ha confermato Young. “Avevamo bisogno di aiuto ed è in arrivo.”

In cambio di Chapman, i Royals ricevettero il lanciatore Cole Ragans e l’esterno junior Ronnie Cabrera.

Chapman era arrivato a Kansas City dopo la peggiore stagione della sua carriera nel 2022, dove ha lottato con vari infortuni. È stato anche interrogato sul suo rapporto con i suoi compagni di squadra.

“Abbiamo fatto molte valutazioni e ricerche sul suo background, come facciamo con tutti i nostri giocatori”, ha detto Young. Siamo molto contenti del risultato…

I Rangers si aspettano che Chapman faccia rapporto sabato e domenica al Globe Life Field di Arlington.