Meloni tutela i pagamenti in Italia e riduce le multe per gli esercenti

Giorgia Meloni vuole allentare la pressione sugli esercenti che rifiutano pagamenti con carte inferiori a 60 euro



In particolare, le multe ora in vigore saranno rimosse per le imprese che rifiutano di accettare pagamenti elettronici.

“Un giocatore di baseball che si ostina a pagare un caffè con una carta. Cerco sempre di pagare in contanti e preferisco andare al bancomat per prelevare denaro”Lo ha detto qualche giorno fa il presidente della Lega, ministro delle Infrastrutture e vicepremier del governo Meloni Matteo Salvini. L’Italia è impantanata in polemiche sull’opportunità o meno di pagare in contanti pochi giorni dopo che è stato incluso nel bilancio. È in iter parlamentare per l’approvazione entro la fine di quest’anno, Aumento minimo obbligatorio per gli esercenti sui pagamenti elettronici effettuati con carta o per telefono. Si propone che circa 60€, Ciò significa che possono rifiutare il pagamento di un cliente con carta al di sotto di tale limite e stanno cercando di incoraggiare i pagamenti in contanti. Nello specifico, la bozza prevede sanzioni per le aziende che non accettano pagamenti inferiori a tale cifra. 30 euro, rispetto alla legge attuale che mantiene il tetto alla metà.

Una mossa in linea con l’annuncio della stessa premier Georgia Meloni del suo governo di destra e con le intenzioni di questa legislatura Si aggiunge ad altre in tal senso, come la norma che consente pagamenti in contanti fino a 5mila euro dal prossimo 1° gennaio. Il provvedimento del nuovo esecutivo, che contrasta con il fisco di Draghi sotto la precedente amministrazione, che imponeva pesanti multe agli esercenti che non accettano pagamenti elettronici, rischia di essere ben accolto, o almeno da alcuni settori. Uno studio della Banca centrale europea indica che gli italiani preferiscono ancora il contante. In termini di numero di transazioni, la quota di pagamenti in contanti è una delle più alte dell’Eurozona, con l’82% in contanti nei dati del 2019. I pagamenti elettronici dominano i dati che sono diminuiti durante la pandemia, ma mantengono ancora la maggior parte delle transazioni in contanti in Italia. Entro il 2021, il 52% delle persone continuerà a pagare con contanti fisici.