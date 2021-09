Dopo ritocchi estetici e meme, Ricky Martin è ricomparso in rete e ha chiacchierato con i suoi fan

Enrique Iglesias e Ricky MartinVincitori del Grammy Award e artisti multi-platino eseguono “Enrique Iglesias & Ricky Martin Live!” , il loro tour negli Stati Uniti è iniziato il 25 settembre all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Finirà ad Anaheim, dopo aver dato 25 concerti.

Sebbene gli stadi siano affollati ogni sera, i fan Ricky Martin Hanno iniziato a parlare di qualcosa di diverso dalla loro musica: i loro volti. Lunedì scorso, il cantante portoricano ha rilasciato un’intervista televisiva per parlare del suo tour e delle prossime date e luoghi. Sui social i suoi fan hanno notato che i suoi occhi sono più obliqui, le sue guance sono rotonde e i suoi lineamenti sono distintivi.

Non sorprende che Twitter sia esploso nei meme. C’era chi lo paragonava alle donne, a un personaggio dei Simpson e degli episodi. Nonostante tutto, il traduttore di ‘Livin’ la vida loca’ non ha parlato esclusivamente del suo intervento ma si è espresso nei suoi racconti di Instagram nei confronti dei suoi fan.

“Bene. Chicago domani. Ci sono due notti a Chicago, abbiamo Boston, abbiamo Toronto, Montreal… ci sono molte date, il tour è fantastico, il concerto è fantastico, lo adoreranno, devono vai, stanno andando? Stanno andando? Stai andando?” Rispondi “, ha detto ricky Attraverso un breve videoclip sulle loro reti.

In questa registrazione, il musicista è apparso alla luce naturale e le sue guance non sembravano così prominenti, quindi l’intervento potrebbe non essere stato così tanto come pensavano. “Penso che abbiano esagerato un piccolo problema che è @Ricky Martin e revisionato. Sembra semplicemente fantastico, smetti di inventare, motivazione dell’utente sulla rete per uccelli.