‘Drive My Car’ e altri film di este fin de semana | Cultura

guida la mia auto, una de las películas más hondas y excepcionales de los últimos años cuyo viaje al alma humana se sostiene sobre la delicada precisión de Antón Chéjov y una de sus cumbres dramas, Tio Vania. Con questo adattamento del cuento homónimo de Haruki Murakami, el japonés Ryûsuke Hamaguchi se postula come candidato alla statua per la maggior parte della pelle non in inglese. Mienteras que Gli occhi di Tammy Faye es un desastre di Jessica Chastain sobre la polemica telepredicadora. Uno de esos proyectos que huelen a la legua a pretensions sin medida al Oscar de interpretación, financiadas por sus propios protagonistis o por su círculo de poder con el objetivo de lavar conciencias, errors y hasta delitos.

Canto cosmico fluye con pasión gracias a un montaggio exquisito que logra dar forma al onírico rompecabezas de un artista revolucionario, Niño de Elche. La película está sembrada de imagegenes y secuencias Maravillosas, y los excesos y miedos del cantaor al desnudo abren una puerta al fascinante arte. Porto altro lado, La storia dello sguardo es otro atractivo ensayo visual de Marco Cugini. El divulgador cinematográfico empezó a adaptar su libro Storia e arte della mirada hasta que empezó a ver mal por un ojo. Il risultato è questo documental cautivador e hipnótico, que tiene arte, discurso y distinción, además de algún momento glorioso.

Le pellicce sono state pubblicate da Elsa Fernández-Santos e Javier Ocaña, e dalla critica possono essere pizzicate nella foto.

Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke Kafuku, attore e regista di teatro, acepta montar la obra ‘Tío Vania’ en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a misaki, una joven reservada que le han assignado como chófer. READ Immagine virale di Lenny Kravitz che fa il caffè Biopic dello straordinario ascenso, caída e redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker e su Marido Jim Bakker, quienes en los años 70 y 80 pusieron en pie la red de cadenas religiosas más grande del mundo Documental que se aproxima al Niño de Elche desde una perspectiva caleidoscópica que abarca desde su esfera más íntima y familiar a las múltiples riverberaciones de su universo poético Mark Cousins ​​​​se prepara para un’operación que le devuelva la vista. Cousins ​​​​explora el papel de la experiencia visual en nuestras vidas individuales y colectivas. Comparte el placer y el dolor que le producono ver el mundo, en toda su complejidad y contradicción