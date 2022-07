È la metà del prezzo

Coinvolti

Alexa sarà sempre disponibile e potrai controllare da remoto ciò che sta accadendo nella tua casa. Questo è il pacchetto finale.

Proteggi la tua casa con i dispositivi intelligenti di Amazon. Grazie a questa offerta, ottieni un pacchetto composto da uno dei suoi altoparlanti controllati da Alexa e una telecamera di sicurezza. Blink Outdoor Camera e 2nd Gen Echo Show 5 a metà prezzo. È tuo per soli 65€.

se io fossi Un utente importante Puoi ricevere questo pacchetto a casa in modo rapido e completamente gratuitoDimentica l’attesa o la preoccupazione. Inoltre, ottimo servizio clienti, tutti i comfort.

Vedi su Amazon.es: Videocamera esterna lampeggiante + Echo Show 5

A proposito, c’è un’altra cosa che dobbiamo dirti. Se non vuoi perdere altre fantastiche offerte come questaDai un’occhiata a tutto ciò che abbiamo preparato per te Amazon Prime Day che si terrà il 12 e 13 luglio. I migliori prezzi per il 2022 stanno arrivando.

Questo pacchetto tira il suo prezzo

Echo Show è un altoparlante intelligente molto speciale, come Ha uno schermo HD da 5 pollici. Grazie al suono di alta qualità, puoi ascoltare la musica musica amazzonicaanche su altri servizi di streaming come Spotify.

Anche l’altoparlante di Amazon ha Piccola fotocamera frontale con la quale è possibile effettuare videochiamate. naturalmente, Grazie in diretta ad AlexaChiamalo semplicemente per richiedere informazioni, organizzare la tua giornata o controllare altri dispositivi intelligenti.

La videocamera per esterni Blink funziona a batterie, il che significa che non dovrai preoccuparti per anni. Con esso posizionato una volta avrai due anni di sicurezza. Mettilo fuori e controlla tutto ciò che accade in tempo reale dal tuo Echo Show o dal tuo smartphoneNon devi essere a casa finché non sai tutto.

Due smartphone a metà prezzo, il 54% in meno che non vedi tutti i giorni. Vai in vacanza con la massima tranquillità, grazie alla quale questa coppia non lascerà la tua casa senza protezione. Se sei interessato, non pensarci troppo, questa offerta sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa notizia, Andro4all riceve una commissione. giuntura Al canale delle offerte Andro4all Per vedere le migliori offerte prima di chiunque altro.

