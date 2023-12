È ufficiale: a Natale l’Epic Games Store regalerà 17 giochi gratuiti, a cominciare dalla Collezione Classica di Destiny 2

Mentre esitavo, Negozio di giochi leggendari Ripristina la promozione di Natale 2023 che consiste nell’offrire giochi per PC durante i saldi natalizi. In tutto, l’azienda fornirà ai propri utenti 17 giochi gratuiti Possono richiederlo gratuitamente e mantenerlo gratuito per sempre nella propria libreria, senza bisogno di abbonamenti o account a pagamento.

Il gioco scelto per dare il via a questa tanto attesa vetrina è Destiny 2: Collezione classicauna raccolta che include alcune delle espansioni più popolari per Libero di giocare Destino 2. Puoi richiedere ora tramite questo link Sarà disponibile gratuitamente Fino al 20 dicembre 17:00 (ora della penisola spagnola) incluso il seguente contenuto:

Se conosci la promozione natalizia dell’Epic Games Store, lo saprai I giochi che offrono sono un mistero: L’azienda riserva la sorpresa per il momento esatto in cui rivela quale gioco sta regalando, quindi non sappiamo esattamente di quale gioco si tratta fino al giorno dell’uscita 17:00 (ora della penisola spagnola). Tuttavia, è solito nascondere le prove nella carta da regalo con cui “avvolge” l’immagine promozionale: il prossimo Include le icone del cursore del mouse, quindi potrebbe essere a Punta e clicca.