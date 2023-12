Le migliori offerte per PS4 e PS5 sul PS Store questa settimana (13/12/2023)

Come ogni settimana Negozio digitale SonyIl PlayStation Store è tornato Ristrutturazione in Spagna Con molti videogiochi Visualizza. Questi sconti vengono aggiornati Settimanale il mercoledì (Intorno alle 00:00) Grazie a loro, i possessori di PS4 o PS5 possono aggiungere nuovi titoli alla nostra collezione che ci regalano ore di divertimento.

Nel caso in cui sei curioso e vuoi conoscere le offerte Più interessante Ora o quali giocattoli hanno ricevuto Punti salienti delle vendite Riguardo ai loro prezzi, di seguito condivideremo con voi in questa notizia cosa ne pensiamo Le migliori offerte attualmente disponibili Sul PS Store per una settimana Mercoledì 13 dicembre 2023. Prendi nota!

PS Store: disponibili le migliori offerte per PS4 e PS5 (settimana del 13/12/2023)

questo è tutto Le migliori offerte del momento Che potrete trovare questa settimana nel PS Store per PS4 e PS5:

Alan Wake rimasterizzato A 14,99 euro

A 14,99 euro Alien: Isolamento – Collezione : Per 16,49 euro

Per 16,49 euro Amnesia: il seminterrato : Per 17,49 euro

Per 17,49 euro Astronauta : A 11,99 euro

A 11,99 euro Batman: Collezione Arkham : Per 8,99 euro

Per 8,99 euro Call of Duty: Seconda Guerra Mondiale Edizione Oro : Per 23,09 euro

Per 23,09 euro Simbolo della vena : Per 10,49 euro

Per 10,49 euro Controlla l’edizione finale : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Crash Bandicoot: Trilogia di N. Sane : Per 15,99 euro

Per 15,99 euro Darkest Dungeon: Edizione Antenati : Per 9,24 euro

Per 9,24 euro Giorni : Per 24,99 euro

Per 24,99 euro Dead Space – Edizione digitale deluxe : Per 44,99 euro

Per 44,99 euro I registi tagliano Death Stranding : A 19,99 euro

A 19,99 euro Devil May Cry 5 Edizione Speciale : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Divinity: Original Sin 2 – Edizione definitiva : Per 17,99 euro

Per 17,99 euro EA SPORTS FC 24 Edizione definitiva : Per 54,99 euro

Per 54,99 euro Gioco Far Cry 6 Gold Edition : Per 24,99 euro

Per 24,99 euro Edizione reale di Final Fantasy XV : Per 13,99 euro

Per 13,99 euro Taglio dei registi di Ghost of Tsushima : Per 39,99 euro

Per 39,99 euro Scatena le ruote calde : Per 7,49 euro

Per 7,49 euro Umano: cade : Per 5,99 euro

Per 5,99 euro Le bizzarre avventure di JoJo: All-Star Battle R : A 19,99 euro

A 19,99 euro Collezione di monumenti del mondo giurassico : A 14,99 euro

A 14,99 euro Versione migliorata di Kerbal Space Program : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Come un drago: Isshin! : Per 29,99 euro

Per 29,99 euro Giudizio mancato : Per 17,99 euro

Per 17,99 euro Mad Max : Per 4,99 euro

Per 4,99 euro Catalizzatore per bordi a specchio : Per 1,99 euro

Per 1,99 euro Monster Hunter Ascesa + Alba : Per 29,99 euro

Per 29,99 euro Combattimento mortale 11 : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Nioh 2 : A 19,99 euro

A 19,99 euro Octopath Viaggiatore II : Per 41,99 euro

Per 41,99 euro Dura : Per 1,89 euro

Per 1,89 euro Edizione esterna finale : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Persona 5 Occhio reale : Per 29,99 euro

Per 29,99 euro Mondo della pioggia : Per 12,49 euro

Per 12,49 euro Ratchet e Clank : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Ratchet e clank: lontani : Per 39,99 euro

Per 39,99 euro La Seconda Reliquia – Edizione Deluxe : Per 38,99 euro

Per 38,99 euro Resident Evil 2 : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Resident Evil 3 : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Resident Evil 7 Rischio Biologico : Per 7,99 euro

Per 7,99 euro Resident Evil Village Edizione Oro : A 19,99 euro

A 19,99 euro giro 4 : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Sackboy è una grande avventura : Per 29,39 euro

Per 29,39 euro Confini fonetici : Per 23,99 euro

Per 23,99 euro Superstar soniche : Per 41,99 euro

Per 41,99 euro Strade di rabbia 4 : Per 12,49 euro

Per 12,49 euro Subnautica : A 14,99 euro

A 14,99 euro la foresta : Per 5,94 euro

Per 5,94 euro L’ultima guardia : Per 13,99 euro

Per 13,99 euro L’ultimo di noi rimasterizzato : Per 9,99 euro

Per 9,99 euro Punto di interruzione di Ghost Recon di Tom Clancy : Per 10,49 euro

Per 10,49 euro Treno: la collezione definitiva : Per 12,49 euro

Per 12,49 euro Uncharted: Collezione Thieves Legacy : A 19,99 euro

A 19,99 euro Valchiria Elisi : Per 27,99 euro

Per 27,99 euro Campionato mondiale di rally WRC 10, organizzato dalla FIA : A 11,99 euro

A 11,99 euro Campi di battaglia WWE 2K : Per 7,99 euro

Abbiamo provato a farcela Una vasta selezione di titoli per tutti i budget e gusti. Si precisa che i prezzi riportati nel listino sopra riportato si riferiscono sempre a Versione PS5 di ogni titolo (se il gioco ha anche una versione PS4, molto probabilmente costerà qualche euro Più economico). Ci auguriamo che troverai il tuo prossimo intrattenimento in uno di questi titoli.

Possiamo ricordartelo se lo desideri Consulta tu stesso tutte le offerte disponibili Nel PS Store puoi farlo Da questo link ufficiale Per cercare qualsiasi altro titolo che attiri la tua attenzione. E non dimenticare che, come sempre, Le offerte sono per un periodo limitato In generale, puoi vedere i dettagli di ciascun videogioco presente nel negozio Effettua il check-up in qualsiasi giorno e ora specificati L’offerta sarà ancora disponibile nella tua zona.