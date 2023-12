Le cuffie di fascia media sono in offerta per il giusto regalo di Natale

Includono la cancellazione attiva del rumore e la connettività multipunto

La sua batteria fornisce un’autonomia approssimativa fino a 40 ore di funzionamento con la funzione Active Noise Cancellation (ANC) attivata.

Anker ha nel suo catalogo un gran numero di dispositivi e accessori. Sotto il marchio Soundcore abbiamo delle cuffie Bluetooth con un ottimo rapporto qualità/prezzo, soprattutto quando sono in offerta, cosa che spesso accade. I più popolari sono il Soundcore Life Q30 e il Soundcore Space Q45, ma in mezzo li abbiamo Soundcore Spazio Q35Il nostro modello di fascia media più economico su Amazon, che ha abbassato il prezzo a… 84,99 euro .

Il prezzo consigliato per le cuffie Bluetooth Soundcore Life Q35 è di 129,99 € e, anche se di solito le troviamo in offerta, almeno di tanto in tanto, ora le abbiamo al prezzo più basso, perché con… Sconto di 45 euro Alla fine restano 84,99 euro . Inoltre, è disponibile in nero e blu.

Trovare delle buone cuffie per così pochi soldi non è un compito facile, ma queste cuffie Anker hanno alcune caratteristiche e specifiche che di solito non troviamo spesso in questa fascia di prezzo. Le cuffie Soundcore Space Q35 hanno Cancellazione attiva del rumore ( Congresso nazionale Africano ) In Tre modalità (trasmissione, interni ed esterni) e fornisce una qualità del suono ad alta fedeltà.

Ce l’hanno anche loro Connessione multipunto; Cioè, possono essere collegati a due dispositivi e scambiati semplicemente premendo un pulsante, il che aggiunge maggiore comodità rispetto a quando dovessimo disaccoppiare i due dispositivi. D’altra parte, la sua connessione dipende da Bluetooth 5.0 ma include anche Jack da 3,5 mm Da utilizzare in quei momenti in cui le cuffie non hanno la batteria.

E a proposito di batteria, questo è un aspetto in cui Anker si distingue un po’ rispetto a molti altri modelli di questa fascia di prezzo, offrendone quasi una Fino a 40 ore di autonomia con cancellazione attiva del rumore (ANC) attivata.Con una ricarica di soli cinque minuti, può offrire un’autonomia fino a quattro ore di riproduzione. Inoltre, tramite l’applicazione del marchio, puoi controllare vari parametri audio delle cuffie.

Foto | Langerhans

