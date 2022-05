Pasaya: San Pedro rivendica la piazza del mercato del pesce come spazio pubblico

Il L’Autorità Portuale del Comune di Pasaya ha consegnato la Piazza del Mercato del Pesce, la cui attività prevedeva un investimento 1,95 milioni di euroDi cui Il 77% è stato finanziato da Diputación e il 23% dall’ente portuale.

Il vice generale di Gibuzcoa, Markel Olano, capo della mobilità e della pianificazione territoriale, Rafaela Romero, e il sindaco di Pasaia, Isascon Gomez, hanno presieduto La cerimonia di apertura di questo spazio, Alla quale hanno partecipato anche il Presidente e Direttore del Bacino della Basitara, Joaquín Telleria e David Candelario.

questo spazio, Si trova sul lato dell’edificio del mercato del pesce e fino ad ora era una zona portuale E il porto ha dichiarato, in una nota, che il suo accesso era limitato. Furono eseguiti i lavori della nuova piazza due fasi Il primo è durato due anni, dal 2019 al 2021, mentre Il secondo è iniziato a settembre dello scorso anno e si è concluso di recente.

In questo modo, la città ora ha 1000 mq nuovo Che si aggiunge al 2000 inaugurato nel 2001, e costituisce 3000 mq ad uso pubblico, che culmina anche con un anfiteatro per lo svolgimento di eventi sociali e culturali.

Markel Olano ha evidenziato la stretta collaborazione tra Consiglio Prefettizio, Autorità Portuale e Comune con l’obiettivo di compiere nuovi passi a favore del rinnovamento della baia. “Apri questo spazio nella Contea di San Pedro rappresenta un altro passo verso il miglioramento della qualità della vita per i residenti della zona, A cui si uniranno progetti non meno importanti dell’edilizia Centro Adinberri per l’invecchiamento sano, Il Tetto del mercato di San Pedro e condizionamento Ali di HerreraHa spiegato che il consiglio provinciale investirà nei prossimi cinque anni 64,5 milioni di euro per la realizzazione di questi tre progetti.

Da parte sua, il sindaco di Pasaya, Isascon Gómez, ha sottolineato che “la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e la creazione di nuovi spazi sono alla base della Combinando sviluppo e creazione di ricchezza e occupazione, con la qualità della vita».

“Questo è il vero significato della ristrutturazione di Pasaya che viene attuata in collaborazione tra le istituzioni per implementare infrastrutture come il Tubu Burial, Edinbury o il nuovo centro culturale e sociale che sarà eretto negli uffici di Luzuriaga”, ha concluso.