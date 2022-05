AMD condividerà diverse novità al Computex il 23 maggio

emm Invita i suoi follower a guardare il keynote del Computex 2022 il 23 maggio. Sulla base delle parole dell’azienda prima dell’evento, avremo notizie su tutti i fronti, desktop, laptop, schede grafiche, ecc.

AMD ribadisce la chiamata al Computex con notizie su tutti i fronti

emm Ha appena confermato che ne parlerà “AMD offre un’esperienza informatica ad alte prestazioni”, che indica chiaramente i prossimi prodotti Ryzen e Radeon. Questa informazione è stata inclusa nel comunicato stampa.

»Unisciti a noi per il Digital Keynote del CEO di AMD al Computex 2022 mentre la dott.ssa Lisa Su condivide la visione di AMD per far progredire l’esperienza del PC attraverso innovazioni nella prossima generazione di computer desktop e laptop. Riunendo la prossima generazione di CPU, GPU e software, AMD e i suoi partner dell’ecosistema offriranno prestazioni superiori ed esperienze leader per giocatori, appassionati e creatori. “

– AMD

Durante il Computex 2021, AMD ha annunciato la serie Radeon RX6000MOltre ad annunciare la tecnologia FSR 1.0. Nello stesso evento sono stati presentati anche i maghi. Ryzen 7 5800X3D.

Cosa possiamo aspettarci dall’evento del 2022? È probabile che vengano introdotti i chipset X670 e X670E. Ci si possono aspettare nuove informazioni anche sui processori Zen 4 e Ryzen serie 7000 “Raphael”. Naturalmente, dovremmo anche vedere qualcosa sulla serie Radeon RX7000 con l’architettura RDNA3.

Il keynote inizia il 23 maggio alle 14:00 (GMT/UTC+8). Vi terremo aggiornati con tutte le novità che conosciamo sull’evento.