Ecco come appare la Spagna dallo spazio

Satelliti come Sentinel-2 dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e astronauti della Stazione spaziale internazionale (ISS) hanno fotografato città, isole, montagne e coste spagnole. Sentinel-2 osserva la superficie terrestre da un’altitudine di 786 chilometri, mentre gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno scattato le loro foto a un’altitudine di circa 400 chilometri. Raccogliamo alcune delle immagini migliori e più rappresentative della geografia spagnola dallo spazio.

1. La penisola iberica

Spagna e Portogallo dalla nave cargo Cygnus catturata dal braccio della ISS Tim Peake

L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Tim Peake ha preso questa immagine dalla Stazione spaziale internazionale nel 2016, che ha definito “rubata dalla Spagna e dal Portogallo oltre Cygnus”. Cygnus è il nome della nave senza equipaggio che trasporta i rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale.

2. Isola La Palma durante l’eruzione della Cumbre Vieja

Eruzione del vulcano La Palma da Sentinel-2 questo è

Questa immagine è stata scattata nel 2021 dal satellite Sentinel-2 dell’ESA. Mostra i flussi di lava che si dirigono verso il mare dopo Eruzione del vulcano Cumbre Vieja Su quest’isola dell’arcipelago delle Canarie.

3. Doñana, costa di Cadice ed estuario del Guadalquivir

Parco di Doñana, tra la costa e l’estuario del Guadalquivir questo è

Immagine scattata da ESA Sentinel-2 nel 2019. In alto a sinistra c’è Siviglia. Puoi vedere il corso del fiume Guadalquivir fino alla sua foce e come è una fonte di irrigazione mentre passa. Scendendo il fiume verso il mare, sulla sua sponda destra, si trova il Parco Nazionale di Doñana, una delle più importanti riserve di zone umide d’Europa, con paludi, ruscelli poco profondi e dune di sabbia. Quest’area è di particolare importanza per la biodiversità, in quanto è un’area di sosta per specie di uccelli migratori e in via di estinzione. È una delle regioni più colpite dalla siccità..

Guardia forestale -2

Due satelliti per catturare la superficie terrestre

Sentinel-2 è una missione spaziale dell’Agenzia spaziale europea. Ogni satellite trasporta una fotocamera ad alta risoluzione che scatta foto della superficie terrestre in 13 bande spettrali. I dati di Sentinel-2 vengono utilizzati per monitorare i cambiamenti nella crosta terrestre, nell’agricoltura, nelle acque costiere e interne, riferisce l’ESA.

4. Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura

Isola di Tenerife, nelle Isole Canarie, catturata da Sentinel-2 nel 2022 questo è

Il satellite Sentinel-2 ha catturato questa immagine di Tenerife nel 2022 (sopra). Sul sito web dell’ESA, all’indirizzo Sezione Quando pubblichi questa foto, ci sono punti da approfondire in diverse parti dell’isola. Nell’immagine qui sotto, puoi vedere come il vulcano Teide, che si trova a Tenerife, ha trafitto le nuvole, in una foto scattata nel 2021 da Thomas Pesquet, un astronauta francese dell’Agenzia spaziale europea, dalla Stazione spaziale internazionale.

Foto del vulcano Teide a Tenerife Tommaso Pesquet

Fuerteventura (sotto) e Lanzarote (sopra), riprese nel 2021 dal Copernicus Sentinel-2 questo è

Anche Sentinel-2 ha catturato questa immagine di Fuerteventura e Lanzarote nel 2021. Lanzarote è la più orientale delle Isole Canarie (sopra). Fuerteventura (in basso a sinistra) è l’isola più antica dell’arcipelago, sorta tra i 12 ei 20 milioni di anni fa a causa dell’attività vulcanica. A nord-est di Fuerteventura, puoi vedere l’isola di Lobos, che ha una superficie di soli sei chilometri quadrati e ospita un vulcano spento alto 127 metri.

5. Il passaggio dell’Ebro attraverso l’Aragona

Il passo dell’Ebro attraverso la provincia di Saragozza in Aragona. L’immagine è stata scattata da Sentinel-2 questo è

In questa foto, il fiume Ebro attraversa la provincia aragonese di Saragozza da ovest a est. In basso a sinistra puoi anche vedere La Loteta Reservoir, popolare tra i kitesurf. La zona è particolarmente ricca di coltivazioni in prossimità del fiume. Montagne che occupano la parte destra dell’immagine

6. Confini dei Pirenei

Un’immagine dei Pirenei innevati, scattata da Sentinel-2 nel 2022 questo è

Sentinel-2 ha catturato l’immagine superiore della catena montuosa dei Pirenei. Nella foto si vede, in basso e leggermente a destra del centro, ombreggiato a forma di croce o di stella, dov’è l’Aneto, la vetta più alta di queste montagne a nord della Penisola Iberica. Nell’immagine qui sotto si vede un’immagine dalla costa del Mar Mediterraneo alla costa dell’Oceano Atlantico.

Vista dalla Stazione Spaziale Internazionale di Tim Peake, dall’Oceano Atlantico alla costa mediterranea. Tim Peake

7. Le Isole Baleari

Maiorca dallo spazio. Foto scattata dall’astronauta Paolo Nespoli dalla Stazione Spaziale Internazionale Paolo Nepoli

Minorca, dalla Stazione Spaziale Internazionale Paolo Nepoli

L’astronauta italiano Paolo Nespoli ha catturato queste immagini di Maiorca e Minorca dalla Stazione Spaziale Internazionale nel febbraio 2011. A Maiorca, la Serra de Tramuntana può essere vista a nord. A Minorca, le estremità di Ciutadella sono a sinistra e Mau è a destra.

Formentera e Ibiza dalla Stazione Spaziale Internazionale, riprese da Tim Peake, astronauta britannico dell’Agenzia Spaziale Europea. Tim Peake

Nel 2016, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Tim Peake ha catturato questa immagine delle isole Pettiusas nelle Isole Baleari dalla Stazione spaziale internazionale in una giornata limpida.

8- Barcellona

Barcellona è stata catturata da Sentinel-2A nel 2016 questo è

L’immagine è stata scattata nel 2016 da Sentinel-2 durante il Mobile World Congress di quell’anno.

9- Madrid

L’immagine è stata scattata da Sentinel 2 dell’ESA questo è

Questa immagine di Madrid è stata scattata da Sentinel-2 nel 2022.

10. Mérida

Merida dallo spazio nell’agosto 2015 questo è

Foto di Merida e parte dell’Estremadura, dove si può vedere il Guadiana Pass che rende verde la regione settentrionale. In rosso, i campi sono già asciutti ad agosto. Puoi anche vedere il bacino idrico di Alange al centro.

Leggi anche