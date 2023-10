Ecco come elimini la cache del tuo cellulare Android

La cache è costituita da file temporanei archiviati nelle applicazioni.

Nell’ambito del tempo di utilizzo di a cellulare E le sue varie applicazioni, gli utenti generano grandi quantità di Informazionetra dati di accesso, attività online, ecc., che possono consumare parte della memoria interna del file dispositivo.

Tuttavia, la cache contiene i dati che lo consentono Accesso veloce Per queste funzioni occupano anche spazio magazzinaggio Che può essere utilizzato in altro modo o può essere utilizzato per creare cellulare Elabora i tuoi vari ordini molto più velocemente. Per questo motivo è opportuno rimuoverli periodicamente per preservare l’integrità del dispositivo.

Nel caso dei telefoni cellulari utilizzati sistema operativo La cache di Android non è una raccolta di dati, ma è piuttosto segmentata per ciascuna applicazione, il che ne facilita la gestione spazio magazzinaggio. Invece di eliminare tutto, l’utente può scegliere di conservare solo ciò che gli è più utile.

Per gestire l’uso di queste informazioni su questi telefoni cellulari, gli utenti devono seguire questi passaggi:

Android ti consente di svuotare la cache di ciascuna app individualmente. (informazione)

– Apri l’applicazione “sessione“o “Impostazioni” sul cellulare.

– Seleziona l’opzione “ApplicazioniIn questa sezione, il sistema scansionerà l’intero dispositivo per trovare tutti i programmi installati e mostrerà lo spazio di archiviazione che occupano sotto il nome.

– Fare clic su qualsiasi richiedere in cui desideri gestire l’archiviazione della cache.

– Clicca sull’opzione magazzinaggio.

– Nella parte inferiore dello schermo appariranno due pulsanti: Elimina dati e Elimina cache. Dovrai solo cliccare sul secondo.

La selezione di questa opzione non richiede conferma, quindi ogni utente dovrebbe essere assolutamente sicuro di ciò che desidera escludere Questa informazione. Il processo richiede solo pochi secondi e, una volta completato, non può essere ripetuto nello stesso modo richiedere Fino alla creazione di un nuovo pacchetto di dati nella cache.

Oltre alla velocità di elaborazione cache Può liberare spazio nella memoria del dispositivo, il che aiuta molto nei casi in cui viene raggiunta la massima capacità di elaborazione dei dati. Tuttavia, questa procedura non dovrebbe aumentare in modo significativo la capacità di memoria.

Se l’utente dubita che sia opportuno smaltirlo Datidovresti tenere presente che l’eliminazione delle informazioni da cache Ciò non significa che ciò si applichi ad altri file importanti. Il processo influisce solo File temporanei Questo può essere generato nuovamente utilizzando la piattaforma.

La cache è costituita da file temporanei archiviati nelle applicazioni. (Unsplash)

Per eseguire correttamente queste operazioni eliminare il file cache Questo non dovrebbe essere fatto settimanalmente, ma piuttosto mensilmente o a intervalli più lunghi come ogni due settimane o mensilmente, anche se ci sono altre persone che scelgono intervalli più lunghi.

A volte questo viene omesso Informazione Potrebbe causare agli utenti di reinserire alcuni dati come accessi, ricaricare miniature o Icone speciali Che compaiono di volta in volta in alcuni menù aggiuntivi. Sebbene l’operazione possa richiedere alcuni secondi, è possibile migliorare la velocità di elaborazione.

Eventualmente anche con eliminazione cache Gli utenti non hanno la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione, quindi si consiglia di inserire memoria esterna per aumentare la capacità di spazio nel dispositivo. cellulare.