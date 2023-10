Come creare cover di canzoni con l’intelligenza artificiale

In questa guida ti dirò tutto quello che ti serve per realizzare una cover di una canzone grazie all’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale può creare canzoni o persino cover di brani esistenti.

In questa guida ti spiegherò i passaggi che dovresti compiere Crea una copertina con l’intelligenza artificiale. Ti mostrerò un servizio che fa tutto il lavoro per te, isolando la musica e trasformando personaggi pubblici di spicco come Andres Iniesta o Joe Biden in artisti.

Se pensavi che la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale fosse interessante, aspetta di vedere cosa spiego qui. E se ti piace il mondo dell’intelligenza artificiale, ti consiglio di leggere le nostre piattaforme di intelligenza artificiale poco conosciute ma dall’enorme potenziale.

Crea una cover di una canzone utilizzando l’intelligenza artificiale passo dopo passo

[toc]

Esistono diverse procedure per creare una copertina utilizzando l’intelligenza artificiale. Tuttavia, uno dei più semplici che ho trovato è quello che offre Copre.ai. È una piattaforma automatizzata che ti permette di scegliere il suono che preferisci per le tue canzoni preferite.

Tra i modelli attualmente esistenti ci sono nomi come: Lionel Messi, Sergio Ramos o Peter Griffin. Ovviamente, molte voci dell’IA provengono da persone che parlano regolarmente inglese.

Proprio come altri metodi richiedono la separazione manuale dell’audio dalla musica, l’applicazione delle regolazioni corrispondenti e quindi l’unione di entrambe le tracce, Covers.ai automatizza l’intera procedura. Ma come funziona esattamente?

Per iniziare, visitare il sito ufficiale Copre.ai. Clicca sul link precedente. Successivamente, raggiungerai una pagina in cui dovrai seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, scarica il brano che desideri modificare. Devi farlo nella sezione Seleziona o scarica una canzone. Qui è anche possibile selezionare un campione del brano, nel caso in cui non hai scaricato alcun brano sul tuo dispositivo.

Quindi, fai clic su Scegli un suono. Dai un’occhiata all’elenco dei suoni disponibili e scegli quello che ti piace di più. Inserisci la tua email in fondo al modulo e clicca sul pulsante Andiamo.

Da quel momento in poi bisognerà attendere qualche minuto affinché l’intera procedura venga eseguita. Lascia semplicemente aperta la pagina corrente e attendi che venga visualizzato il messaggio di conferma. Al termine, nella pagina viene visualizzato anche un player integrato che ti aiuta a visualizzare in anteprima il risultato.

Covers.ai include un pulsante di download in modo da poter ottenere il file finale e archiviarlo sul tuo dispositivo.

Crea una cover con la tua voce grazie a Covers.ai

Una delle opzioni che Covers.ai ti offre è crearne versioni Canzoni con la tua voce. Posso dirti che questo non è un metodo gratuito, costa circa 35 euro.

Non è neanche istantaneo. Occorrono circa 5 minuti per registrare tutti i pezzi necessari alla creazione del modello AI. Una volta terminato, il servizio lo creerà in circa due giorni, momento in cui potrai utilizzarlo per creare tutte le copertine che desideri con la tua voce. I meccanismi sono simili a quanto visto in questo articolo.