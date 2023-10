Starbucks è innamorato di Stardew Valley e ne fa un sorprendente riferimento in uno dei suoi caffè

Un fan del gioco ha notato un dettaglio che rende Starbucks un fedele seguace di Stardew Valley.

Stardew Valley è un gioco di gestione agricola che ha fatto innamorare milioni di persone.

Cosa succede quando mescoli uno dei caffè più famosi al mondo con un gioco tanto amato dalla community? La risposta è semplice, I follower notano dettagli sorprendenti pieni di riferimenti, diretti o indiretti, al gioco di cui sopra. Questa volta parliamo di Starbucks e Stardew Valley, un gioco di gestione di fattorie che offre ai suoi giocatori centinaia di ore.

Questo gioco è stato lanciato per la prima volta nel 2016 e da allora non ha smesso di riscuotere successo e seguaci in tutto il mondo. Tuttavia, non molte persone pensavano che Starbucks avrebbe fatto parte di quella cerchia di persone dedite alla gestione della loro meravigliosa fattoria e all’ottenimento dei materiali necessari per continuare a migliorarla un po’ ogni giorno. Se vuoi vedere cosa ha fatto la famosa caffetteria che ha attirato l’attenzione di questo follower, seguiamolo.

Starbucks dà il benvenuto all’autunno con Stardew Valley

Questo è stato scoperto da un utente Reddit Sir_Sparda. Nell’immagine condivisa con la community potete vedere i famosi personaggi del gioco Disegnato su una lavagna per accogliere i clienti e la stagione autunnale. La cosa che piace moltissimo a molte persone è poter bere il caffè molto caldo mentre guardano le foglie cadere dagli alberi. Direttamente sotto queste righe vi lasciamo l’immagine in questione per il vostro divertimento.

Come hai visto, due dei personaggi più iconici di Stardew Valley ti danno il benvenuto su quel tabellone. Non solo è bello vedere l’ammirazione di Starbucks per Stardew Valley, ma anche il talento di chiunque lo abbia disegnato. Abigail e Harvey sono gli eroi questa volta, anche se, come ben saprai se sei un fan del gioco, ci sono molti abitanti del villaggio pronti ad accoglierti in città.

Non sarebbe sorprendente vedere Starbucks fare di nuovo questa commedia, ma con personaggi diversi dal gioco.Quindi rimanete sintonizzati per nuovi dettagli se vi piacciono queste meraviglie. Da parte nostra, vi promettiamo di prestare attenzione affinché non vi perdiate nulla di simile, Stardew Valley è riuscita a far innamorare milioni di persone, quindi è naturale che qualcuno prima o poi faccia tali miracoli. E ricorda anche che il creatore di questo titolo sta preparando un seguito che promette di far innamorare più persone.