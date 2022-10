Marstimer, il primo orologio che ci dice l’ora su Marte

Hanno lanciato il primo orologio che mostra l’ora di Marte e del pianeta Terra. Foto: Europa Press

Portale dell’Agenzia spaziale europea (questo è) Pubblicazione prima vista indicando l’ora Terra e Marte In associazione con il marchio svizzero di orologi Omega che produce orologi per gli astronauti del programma Apollo.

Diversi media hanno pubblicato questa notizia venerdì scorso, 30 settembre 2022. Il prezzo è senza tasse, Circa 6100 EUR o $ 5.976,93.

Questo dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con i team Esplorando Marte presso l’Agenzia spaziale europea e testato presso l’ESA ESTEC (Centro europeo per la ricerca e la tecnologia spaziale).

Questo nuovo orologio, chiamato martire È resistente allo spazio e pronto per l’uso in una futura missione su Marte.

È l’ultima aggiunta alla famiglia di orologi Omega Speedmaster, che ha una lunga associazione con l’esplorazione spaziale. È stato indossato dagli astronauti Gemini e Apollo della NASA, il più famoso durante le missioni di sbarco sulla luna. Gli astronauti continuano a usarlo oggi, anche sulla Stazione spaziale internazionale, riferisce l’Agenzia spaziale europea.

L’orologio ha caratteristiche speciali

Il concetto iniziale per Marstimer è venuto da ingegneri e scienziati dell’ESA che volevano un orologio Con funzioni di lavoro specifiche Da Marte per aiutare a far funzionare la Rover Rosalind Franklin. Il team ha contattato Omega e questo ha portato a una partnership per creare un nuovo orologio.

Marstimer è sviluppato con brevetti ESA. Include funzionalità della precedente collaborazione ESA-Omega sull’X-33 Skywalker Vengono utilizzate le idee degli astronauti Dall’ESA Jean-François Clervoy, oltre a diverse nuove società.

Ad esempio, oltre a conoscere l’ora su Marte, l’X-33 Marstimer può farlo Trova il vero nord Sulla Terra e su Marte senza l’uso di una bussola magnetica.

Per garantire che Marstimer fosse pronto per lo spazio, è stata sviluppata una serie di test utilizzando Omega e diversi modelli di orologi sono stati valutati con successo presso l’ESA ESTEC. Di conseguenza, l’orologio reca la scritta “ESA Tested and Qualified” sul retro della cassa.

