Benvenuti ad un altro sabato da Chocheluismos, la sezione Hobby Consolas in cui recensiamo Grandi videogiochi e console del passato. Questa volta torniamo ai tempi della prima grande guerra dei laptop, una guerra in cui SEGA voleva preservare il mercato grazie a Attrezzatura da gioco.

Nintendo giocò meglio le sue carte e distrusse il Game Boy, ma il gioco a 8 bit di SEGA durò qualche anno grazie al suo schermo a colori e ad un catalogo già vasto, almeno in Europa.

Decenni dopo quella battaglia, la febbre della ristrutturazione del nostro vecchio laptop sta avvantaggiando anche il Game Gear, con molti possessori di console veterani che sostituiscono il loro vecchio schermo (che, va detto, ha causato non pochi problemi di vista) con Nuovo con IPS Mostra colori, chiarezza e luminanza superiori.

Quindi puoi verificarlo, nel video in cima a questo contenuto, confrontiamo Nuova attrezzatura da gioco con IPS Da Chocheluís in forma non modificata, con paravento originale. Lo abbiamo addirittura paragonato allo stranissimo Game Gear Micro lanciato in Giappone qualche tempo fa!

Naturalmente lo abbiamo testato con giochi diversi, da quelli iconici Da Sonic il riccio a Jurassic Park. Che piccoli inseguimenti!

Ora che abbiamo rivisto Schermata e catalogo di Game Geardi altri Videogiochi o console retrò Vuoi parlare dei Chocheluismi nelle prossime parti? Lascia i tuoi suggerimenti nei commenti qui sotto e torneremo ogni sabato per commentarli a colori e in parti.

Con l’arrivo dei prossimi video d’avventura pixelati, ricorda che puoi consultare la nostra lista dei 20 migliori giochi Game Gear o il nostro omaggio alla console nell’episodio corrispondente di La OdiSEGA. Non diciamo che questo controller non fosse eccezionale!