Ecco come puoi ottenere un assegno fino a $ 1.400 negli Stati Uniti: scopri se sei idoneo

Se ti qualifichi per Un terzo assegno fino a $ 1.400 viene inviato dall’IRS E non l’hai ancora ricevuto, hai ancora tempo per verificarlo e reclamarlo.

Questo controllo di stimolo è una delle tante esenzioni che l’IRS ha inviato a migliaia di contribuenti idonei nell’ultimo anno, ma potresti non averle ricevute tutte.

dirti Come fai a sapere se devi ancora riceverlo e come richiederloContinuare a leggere.

Come fai a sapere se hai ricevuto il tuo terzo assegno dall’IRS?

L’ultimo controllo di stimolo dell’IRS è stato inviato a dicembre dello scorso annocomunque che non l’ha ricevuto Per qualsiasi motivo è idoneo Possono reclamarlo.

Ecco perché lì credito di compensazione del riscattoche ha consentito alle persone che non hanno usufruito del terzo assegno di ottenerlo attraverso la dichiarazione dei redditi 2021.

Questo è successo il 18 aprile di quest’anno, ma Le persone che hanno richiesto un’estensione per la pubblicità sono ancora puntuali Per ottenerlo se non gli paghi l’IRS.

Fino al 17 ottobre 2022le persone possono verificare di essere eleggibili per l’assegno, ma non l’hanno ricevuto.

Il modo per farlo è controllare se hanno mai ricevuto una lettera inviata dall’IRS, che è 6475.

Questa lettera informa le persone che sono idonee per il credito di compensazione del riscatto.

Se ricevuto, ma nessuna prova di pagamento 1400 dollari terza rataÈ probabile che l’entità sia debitore del denaro del contribuente.

Per assicurarsi davvero che l’IRS abbia effettuato i pagamenti che puoi effettuare Controlla il tuo estratto conto per il 2021.

uniformemente, Dal sito dell’agenzia È possibile conoscere il numero di scansioni di stimolazione ricevute.

Il modo per farlo è accedere online e nel profilo e rivedere facendo clic su “Informazioni sul pagamento dell’impatto economico”.

Lo strumento mostrerà automaticamente i pagamenti degli assegni di stimolo, quanti ne hai ricevuti e se ne mancano.

Se è così, ricorda Richiedilo presentando la dichiarazione dei redditi prima del 17 ottobre.

Queste informazioni sono valide affinché i genitori o tutori possano verificare anche se hanno ricevuto un altro tipo di pagamento, devono solo accedere al portale web creato per credito d’imposta per i bambini.

Consigliamo quanto segue: