Eduardo Eurgenic è stato insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

uomo d’affari argentino Eduardo Jனேrgenian Ricevette l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con il grado di Ufficiale.

La risoluzione per concedergli la distinzione Eurnekian è stata firmata nel 2018 dal presidente italiano Sergio Matterella. Adesso era un ambasciatore Fabricio Lucentini A lui si deve il conferimento del diploma al fondatore di Corporación America.

Questo è un riconoscimento Investimenti degli imprenditori in ItaliaCommercio e turismo tra i due Paesi, in particolare a Firenze, e per rafforzare le relazioni Italia-Argentina.

“A nome della Repubblica Italiana, sono profondamente grato di ricevere il sigillo dell’Ordine al Merito impostomi dall’Ambasciatore Lucentini. L’Italia è sempre stata una grande fonte di ispirazione nella mia vita, Così come molti che hanno beneficiato della generosità, il suo popolo sa condividere e diffondersi all’interno dei propri confini, come noi argentini abbiamo goduto bene in varie occasioni”, ha detto Eurnekian nel suo discorso.

E ha aggiunto: “Può sembrare nostalgia del tango, ma devo dirlo Ho passato i migliori anni della mia giovinezza in Italia. A metà del secolo scorso – primi anni ’50 – mio padre mi mandò in Italia per una seria esperienza nella mia vita lavorativa e produttiva. Ho visto un italiano in piedi nelle ceneri della guerra, un popolo vibrante ed energico, il possessore di una forza ispiratrice. ”

Ha elaborato la sua esperienza nel Paese europeo: “Sviluppo professionale, vita sociale, immersione nella cultura, impegno nell’insegnamento, lavoro, amicizia, gioia e bellezza fanno parte dell’Italia, allo stesso tempo, in tutta. .In questa parte benedetta del mondo in cui viviamo, la nostra cultura ha bevuto alla fonte delle regole e del diritto, che Roma ha creato e presentato a noi.

Differenza negli Stati Uniti

In ottobre, Eurnekian ha ricevuto Medaglia d’oro della società americana.

È il più alto riconoscimento dell’American Society, fondata oltre 50 anni fa da David Rockefeller, ed è stato assegnato in riconoscimento della sua carriera imprenditoriale e filantropica.

“Il suo successo come imprenditore è innegabile, ma non è questa l’essenza di Eurnekian: Eduardo era un pensatore globale, un visionario e, soprattutto, un politico del settore privato”. Susan Sekel, Presidente e CEO dell’American Society, afferma: “L’innovazione si basa sulla comprensione del distruttivo e della costruzione del futuro.