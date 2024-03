Efrain Aguilar risponde a Christian Torsen e svela i veri motivi del suo allontanamento da “Al Fondo Hay Sitio”

Efrain Aguilar rivela il vero motivo dell'uscita di Christian Torsen dall'AFHS. | Radio/TV America

Il produttore televisivo Efrain Aguilar parla della polemica con Christian Torsen, ricordato per il ruolo di Raul del Prado nella popolare serie televisiva “C'è una stanza in fondo. Il creatore di América Televisión ha indicato la partenza dell'attore e il motivo della decisione Elimina il tuo personaggio.

In una recente puntata del podcast “Café con la Chevez”, il noto imprenditore televisivo è stato al centro dell'attenzione parlando di diversi argomenti, tra cui gli esordi sul piccolo schermo e le indimenticabili esperienze con personaggi di spicco del settore.

Tra gli aneddoti che circolano, uno in particolare ha attirato l'attenzione del pubblico: le dichiarazioni di un traduttore che esprimeva insoddisfazione per il modo in cui veniva trattato. Gli è stata comunicata la partenza Dalla serie.

Christian Torsen appare in una foto con i suoi ex compagni da “Al Fondo Hay Sitio” – Twitter.

Christian Torsen in un'intervista a “Hildebrandt su Sus Thirteen” aveva menzionato che Efrain Aguilar lo aveva informato telefonicamente del suo improvviso licenziamento.

“Il modo in cui Efrain Aguilar mi ha informato è stato molto scortese. Mi ha chiamato al telefono per dirmi che era appena arrivato qui”, ha detto l'attore peruviano nell'intervista.

Secondo lui, questo non è compatibile con la lunga relazione che entrambi hanno mantenuto. “Proprio come questo, Dopo molti anni. “Se mi guardasse negli occhi, mi stringesse la mano e mi fosse grato, non avrei problemi con lui”, ha detto.

Christian Torsen ha parlato del suo improvviso addio da “Al Fondo Hay Sitio”. televisione americana.

Di fronte a queste accuse… Efren Aguilar Ha ritenuto necessario chiarire la situazione. Ha ammesso che, sebbene il modo di descrivere la fine del personaggio di Torsen non fosse il più appropriato, ha rifiutato l'idea che si trattasse di un licenziamento arbitrario.

A seconda del prodotto, ciclo personale Raúl del Prado In “Al Fondo Hay Sitio” semplicemente è giunto al termine, Ciò spiega il suo allontanamento dall'immaginario di América Televisión.

“Ha detto che mi hanno licenziato, ma bisogna chiarire che nessuno lo ha licenziato, il suo personaggio è finito”, è stata la risposta diretta del creatore di “AFHS”.

Christian Torsen rivela di aver intentato una causa contro il produttore di “Al Fondo Hay Sitio” per aver licenziato Efrain Aguilar | Cattura America TV/Infobae Perù

Ha fatto riferimento anche ad un episodio in cui Thorsen ha lasciato “Mil oficios”, un altro progetto in cui erano coinvolti entrambi, per trasferirsi a Latina con la serie. “Parla al quartiere”, Che, alla fine, non è andata come previsto.

Il produttore ha utilizzato questa memoria per tenere a mente le decisioni prese da entrambe le parti in momenti diversi della loro carriera.

“Che dire di quel gruppo che ha lasciato 'Mille Affari' e così via Durante la notte è andato su Canale 2Ha detto: “Chi si è comportato peggio, io o loro?”

Il produttore ha voluto sottolineare che nonostante disaccordi e incomprensioni, cerca sempre di concludere le sessioni di lavoro con rispetto e gratitudine verso i suoi collaboratori.

In questo senso, ha notato che anche dopo la partenza di Thorsen da “A Thousand Trades”, gli è stata offerta l'opportunità di tornare in progetti successivi come “That's Life”.

Efrain Aguilar Pardavi, noto anche come Betito, è un produttore, attore, regista e politico peruviano.

“Non ho litigato con nessuno di loroPerché li ho salutati con solennità, li ho richiamati, ed erano in “questa vita”, e tutti sono tornati, anche l'uomo.

Nella stessa intervista, Efren Aguilar Ha condiviso le sue esperienze agli albori di “Al Fondo Hay Sitio”, come la sfida di integrare Monica Sanchez nel cast.

Inizialmente ha espresso la sua riluttanza a partecipare al progetto, il che ha rappresentato un grosso ostacolo per il produttore. L'attrice aveva dei preconcetti sulle precedenti produzioni di Aguilar, considerandole di una gerarchia artistica inferiore.

Efrain Aguilar ha parlato della chiamata fatta a Monica Sanchez per “Al Fondo Hay Sitio”. (riprese)

Tuttavia, dopo continue persuasioni e assicurandole stabilità economica e libertà, riuscì a convincerla. “Il giorno dopo mi ha detto che le avevano detto che ero una bravissima persona con gli attori, e le ho detto che se non si fosse sentita a suo agio dopo una settimana, se ne sarebbe andata e io avrei visto cosa fare.” Mi sono bloccato.