Il BCN Film Festival si arricchisce di Richard Linklater e Quentin Dupieux

Se i titoli finora sono così MegRyanVerrà a Barcellona per presentare il programma “What Happens Later” e che Yasujiro Ozu avrà un ruolo speciale, Festival del cinema BCN Si rinnova l'interesse per l'informazione con acquisti di alto profilo: il primo, senza dubbio, è “Hitman”, l'ultimo film di Richard Linklater e film in cui il regista di “Boyhood” e “Before Sunrise” indaga la vita di un sicario che spara in uno strano mondo.

Oltre a “Hit man”, già visibile alla Mostra del Cinema di Venezia, la kermesse barcellonese ha completato la programmazione della sua ottava edizione con “Memory” di Michele Franco; “”””””””””””””””””” Quentin Dupio Protagonista “L'ultima seduta di Freud”. Antonio, Hopkins; E “Rest in Peace”, l’adattamento di Thea Hvistendahl del terrificante mondo dello scrittore svedese John Ajvide Lindqvist. L'ottavo Festival Internazionale del Cinema di Barcellona-Sant Jordi (BCN Film Fest) si svolgerà dal 18 al 26 aprile e presenterà un totale di 69 produzioni, come ha confermato martedì la direttrice del festival, Conxita Casanovas, che ha sottolineato che “ogni film ha un personaggio speciale.” Senso.” Seminario con Joan Baez Tra le nuove aggiunte spicca anche “Semplice come silvestre,” Scritto da Monia Shukri; E “Mamma, sei tu?” Del giapponese Yuji Yamada. Da parte sua, il dipartimento artistico comprendeva le produzioni “Jeff Koons: A Private Portrait” e “Immortals and the Wonders of the Egyptian Museum in Torino”, un film documentario con la voce di Jeremy Irons. Inoltre, beneficia della presentazione del documentario biografico “Joan Baez: sono rumorosa” Il cantautore americano parteciperà ad un webinar. Anche Meg Ryan incontrerà il pubblico, in questo caso dal vivo, dopo la proiezione del suo secondo film da regista. READ La stagione 34 di The Simpsons rivelerà perché si aspettano il futuro La giuria ufficiale del BCN Film Festival sarà presieduta dall'attore Eduard Fernández, composta dall'attrice Clara Segura e dall'attore e regista teatrale Carles Sans, mentre il tappeto rosso sarà addobbato a festa per accogliere Mikael Persbrandt. J. A. Bayona, Dani de la Orden, Vincent Pérez, Kiki Mayo, Belén Rueda, Emma Villaraço, Malena Alterio, Eva Lorach e Clara Lago, tra gli altri.

“Drogato televisivo certificato. Ninja zombi esasperatamente umile. Sostenitore del caffè. Esperto del Web. Risolutore di problemi.”