Le persone dietro il primo album di Shakira in sette anni, Las mujeres ya no Llor

Collaborazione Speciale – Redattore di RCN News Entertainment*

Oggi Shakira arriva con il suo dodicesimo album Intitolato “Le donne non piangono più”, è ambientato sette anni dopo, quando incontriamo “El Dorado”. A questo proposito è nata la preoccupazione per gli zeri che adesso diventano la sua fortuna, dopo il controverso divorzio con Gerard Pique.

La cantante, che sta cercando di monetizzare il suo dolore, ha pubblicato quattro singoli nel 2023, come “Te felicito”, “Monotonía”, “Session #53” e “TQG”. Con questi, Il nativo di Barranquilla ha già accumulato più di 4,6 miliardi di visualizzazioni su piattaforme come YouTube e Spotify.

Come risultato di tutto ciò, sono emersi diversi numeri rivelati da varie fonti sull'ammontare delle vendite che l'artista accumulerà a causa della ricezione delle sue canzoni tristi. Secondo Forbes, nel novembre 2023, la canzone con Bizarrap aveva incassato oltre $ 350.000 su YouTube e $ 2,6 milioni su Spotify.. La sua canzone dell'aprile 2022 “Te Felicito” con Rauw Alejandro ha raccolto circa 13 milioni di dollari, mentre “Monotonía” con Ozuna ha raggiunto quasi 5 milioni di dollari.

In altri numeri rivelati sul suo “portfolio”, Per un concerto privato, Shakira ora guadagnerà $ 340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 00.000.000.000.000.000.000.000.000,00. Secondo il patrimonio netto delle celebrità; Ma un anno fa, quando ha pubblicato “Session 53 with Bizarrap”, ha raggiunto la vetta delle classifiche: ha guadagnato 32 milioni di dollari solo per quella canzone.

Pertanto, il calcolo indica che l'importo stimato che riceve settimanalmente dal suo divorzio è di $ 50.000 solo per lo streaming delle sue canzoni.

Dopo il divorzio, Shakira ha cambiato luogo di residenza. Ora vive a Miami, in una villa dal valore stimato di 29 milioni di dollari, che condivide a Barcellona. Con il suo ex compagno ammonta a 15 milioni di dollari, di cui almeno la metà deve.

D'altro canto, la canzone “Women No Longer Cry”, che è appena uscita e ha già battuto un record di vendite, è diventata la numero uno nelle prevendite a disposizione dei suoi follower. Ci sono 16 canzoni, di cui otto nuove più un remix. Sette di questi sono già conosciuti e questa è la prima volta che il cantante pubblica un album con versione in CD e vinile contemporaneamente.

“Shakira e le sue canzoni hanno avuto un successo storico indipendentemente da ciò che le ha ispirate. Il boom mediatico del suo divorzio e la narrativa che si è creata hanno sicuramente dato alle sue canzoni maggiore risonanza e clamore, in particolare Session 53 con “A Bezarab, ma dietro c'è una produzione ben fatta”, ha detto Alejandro Villalobos, direttore della radio.

Si applica al famoso detto reso popolare dalla stessa Shakira, che si riferisce a ciò che una donna guadagna invece di piangere per ciò che non ha. Dopo questo divorzio di alto profilo, gli zeri sono caduti sul suo conto e chiunque potrebbe dire che ne ha approfittato. Questi profitti non sono dovuti solo al loro talento e al loro marketing, ma anche perché i testi di queste canzoni arrivate dopo la crisi definiscono l’identità delle donne e delle coppie in tutto il mondo. Chi sta attraversando una situazione simile.

Shakira ha venduto 125 milioni di dischi in 31 anni di carriera e ha vinto 406 premi.