El abrazo del Cholo y Suárez, y el mensaje del ‘charrúa’

Justo después de que Diaz de Mer pitase el final del partido entre el Atletico Madrid si Valenzano, llegó uno de los grandes momentos. Diego Pablo Simeone que tantas otras veces se marcha corriendo al vestuario saltó al campo para festejar con sus jugadores la gran remontada ante el equipo de Bordolas.

Pues bien, uno de los jugadores a los que fue abrazar como captaron todas las cámaras fue Luis Suarez. El argentino y el uruguayo se abrazaron sonrientes por tres puntis importantis que habían logrado en un partido que habían llegado a ir perdiendo por 0-2.

Un gesto con el que tanto el técnico come el delantero quieren dejar atrás todos los rumors que hablan de su mala relación. Unos dices que empezaron a gestarse tras los insultos que se le pudieron escuchar al charrúa tras la sustitución en Siviglia.

El entrenador dell’Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebra con Luis Suárez la victoria MARISCAL / EFE





La cronico

Chema G. Fuente

Sì, così Simone ha elogiado in più occasioni a Suarez in rueda de prensa. La última fue tras clasificarse en Campioni per gli ottavi di finale. “Admiro mucho a Luis por como celebró los goles del equipo”, dijo en aquel entonces.

Tras el partido, el uruguayo compartió en redes una publicación en la que aparece él abrazándose a Hermoso con el siguiente mensaje: “Grande equipo. Esto somos nosotros no bajando nunca los brazos y creyendo que podemos. Spettacolare el apoyo de la gente hoy”

