Elezioni in Turchia: Erdogan potrebbe vincere ancora

La Turchia ha condotto una lunga e mortale battaglia contro i militanti curdi considerati terroristi dal governo turco, dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. Inoltre, le autorità turche spesso accusano i politici curdi di collaborare con i militanti, e molti sono stati imprigionati, processati o espulsi con queste accuse.

Erdogan ha sfruttato la paura di questi legami e molti elettori ritengono che l’opposizione sia solidale con questa militanza.

“Sono preoccupato che l’altra parte vincerà e che sarà un male per il Paese”, ha detto Malika Kurt, neolaureata, dopo aver votato per Erdogan domenica. In particolare, ha rilevato la sua preoccupazione per il rilascio di persone detenute con accuse legate al terrorismo.

In quanto donna devota che indossa il velo, ha anche elogiato Erdogan per aver chiesto alle donne come lei di vestirsi come preferiscono, e temeva che un governo di opposizione avrebbe privato quei diritti in nome del secolarismo statale.

“Non riesco a immaginare in che situazione ci troveremmo se perdessimo”, ha detto Kurt, 24 anni. “Penso che le nostre libertà saranno limitate se vincono, quando si tratta di veli e altre questioni”.

Savak Timur Collaborato da Ankara e Jolsyn Harman da Istambul.

Ben Hubbard è il capo dell’ufficio di Istanbul. Ha trascorso più di dieci anni nel mondo arabo, tra cui Siria, Iraq, Libano, Arabia Saudita, Egitto e Yemen. è un autore Mohammed bin Salman: L’ascesa al potere di Mohammed bin Salman. @twitta