iPhone: trucco per aggiungere profondità alla schermata di blocco | iOS 16 | Smartphone | NDA | NNNI | Gioca a DEPOR

iOS 16 era un aggiornamento i phone Più prezioso, questo perché ha molte alternative per migliorare l’esperienza dell’utente, come la visualizzazione della percentuale della batteria, nuovi emoji e altro, ma la cosa che si è distinta è la personalizzazione della schermata di blocco.

In questo senso, puoi creare i tuoi sfondi in diversi modi, secondo le tue preferenze, ed è anche possibile aggiungere alcuni effetti, il più notevole dei quali è la profondità, che consiste nello sfocare il retro di un’immagine ed evidenziare un oggetto, così puoi dargli un tocco professionale.

Quindi, dentro gli sport Ti diremo in dettaglio come puoi applicare questa opzione alla schermata di blocco del tuo iPhone e non avere problemi con il processo. Prestare attenzione alle indicazioni.

Come sfocare lo sfondo della foto della schermata di blocco dell’iPhone

Con iOS 16 è arrivata una nuova funzionalità per sovrapporre il soggetto della foto della schermata di blocco, provocando un effetto di profondità, proprio come fanno alcune foto professionali. Pertanto, spieghiamo come implementare questa opzione.

Innanzitutto, aggiungi una foto alla schermata di blocco del tuo iPhone.

Per fare ciò, tocca e tieni premuto lo schermo per alcuni secondi.

Immediatamente si apriranno una serie di opzioni, tocca l’icona “+”.

Successivamente, dovrai selezionare un’immagine dalla tua galleria per impostarla come sfondo.

Assicurati che l’immagine abbia una personalità prominente in modo che l’effetto di profondità sia possibile.

Regola l’immagine finché non sei soddisfatto delle dimensioni e della posizione.

Quindi attiva l’interruttore a levetta “Effetto profondità”.

Salva le modifiche e voilà, noterai come è stato applicato l’effetto.

Puoi creare diversi sfondi con lo stesso effetto e cambiarli sul tuo iPhone, in questo modo otterrai più varietà.