Mini PC con GPU discreta compatibile con Ryzen

vignetta Annuncia Mini PC B550 Basato sulla scheda madre AMD B550che può funzionare senza grafica integrata grazie al suo sistema di montaggio ibrido.

Minisforum PC B550: Mini PC con slot PCIe 3.0 esposto

Ciò che distingue questo MiniPC è che possiamo usarlo con un processore grafico integrato o con una scheda grafica dedicata.Grazie al sistema di montaggio che permette l’utilizzo dello slot PCIe 3.0 a vista, come possiamo vedere nelle immagini.

Nella confezione è compreso il supporto per qualsiasi scheda grafica esterna, mentre l’alimentatore che possiamo montare può essere in formato SFF.

Questo sistema ibrido offre molti usi per la creazione di un PC nel Minisforum B550. Ad esempio, possiamo scegliere un Ryzen 5 5600G con grafica integrata, oppure passare direttamente a un Ryzen 5 5600X e installare una scheda grafica.

Il dibattito su come progettare con la scheda grafica a vista è stato per un’altra volta, visto che anche l’alimentatore è out of the box, quindi dal punto di vista estetico avremo un PC open frame.

vignetta Conferma che il tuo mini PC supporta CPU con TDP fino a 65 W, quindi possiamo scegliere fino a Ryzen 5 5600Xo a Ryzen 7 5700 g. Nelle foto promozionali, puoi vedere che stanno utilizzando un Gigabyte RX 6700 XT GAMING OC, una GPU che ha un TDP di 230W.

Minisforum ha precedentemente confermato che il sistema sarà dotato di raffreddamento CPU/CPU in metallo liquido. A seconda del produttore, qui è possibile assemblare un team con un massimo di Potenza 1000 watt.

Al momento, non sappiamo quale sia la data di uscita e non sappiamo quale prezzo abbia fissato il produttore. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.