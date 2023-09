Il monitor gaming economico che stai cercando per migliorare la tua esperienza di gioco potrebbe essere questo monitor ASUS da 23,8 pollici 144Hz

12 settembre 2023 alle 14:34

Avere un buon monitor è essenziale se stai cercando di far salire di livello i tuoi videogiochi o migliorare la tua esperienza visiva. Quindi, se stai cercando un modello buono, bello ed economico, ora è disponibile Amazzonia Tieni questo in offerta Asus VG249Q Ad un prezzo senza precedenti di 159 euro (con spedizione gratuita).

ASUS VG249Q – Monitor da gioco da 23,8 pollici (Full HD 1920×1080, 1 ms, 144 Hz, VGA e HDMI) Nero *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista il Monitor ASUS VG249Q ai migliori prezzi

Prezzo consigliato per questo monitor Asus Il suo prezzo su Amazon è di 239 euro, anche se recentemente è stato venduto a circa 179,99 euro. Allo stesso modo, ora ha una nuova offerta che lo lascia ad un prezzo mai visto prima in questo negozio di 159€, che si traduce in Risparmio totale 80 euro. Inoltre, la spedizione è assolutamente gratuita e veloce se sei un utente Prime o se approfitti della prova gratuita di un mese del servizio. Se preferisci lo trovi da PcComponentes allo stesso prezzo.

Lui Asus VG249Q È un monitor da gioco che presenta un design che non ha quasi confini per poter essere maggiormente immersi nei nostri videogiochi. Include a Pannello IPS da 23,8 pollici Con la decisione Alta precisionefrequenza di aggiornamento di 144 HzTempo di risposta 1 ms e massima luminosità 250 lumen.

D’altra parte, lo ha fatto Tecnologia ELMB (Extreme Low Motion Blur). È responsabile della riduzione delle ombre e del motion blur nelle scene con più movimento. È accompagnato anche da un altro Tecnologia che migliora l’ombra Per visualizzare chiaramente le scene scure.

E se ciò non bastasse, include AMD FreeSync Premium Inoltre, per ottenere un frame rate elevato e costante ed eliminare lo strappo dello schermo Luce blu bassa Per ridurre le dannose emissioni di luce blu ed evitare l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Un’altra caratteristica da sottolineare è il supporto che ci offre Ampie regolazioni di rotazione, inclinazione, perno e altezza Ciò ci permette di adattarlo alle nostre esigenze. Per quanto riguarda la sezione connettività, contiene un ingresso HDMI 1.4 e un ingresso DisPlayPort 1.2. VGA E un’uscita audio jack da 3,5 mm per il collegamento delle cuffie.

