Ultimo minuto dell’evento Apple

Si prevede che l’introduzione dell’iPhone 15 da parte di Apple porterà un grande cambiamento.

Si dice che l’iPhone 15 abbandonerà il caricabatterie Lightning proprietario di Apple in favore della ricarica USB-C, segnando un’importante pietra miliare per l’azienda nell’adozione della ricarica universale. In definitiva, il cambiamento potrebbe semplificare il processo di ricarica tra dispositivi e marchi.

Il cambiamento arriva meno di un anno dopo che l’Unione Europea ha votato per approvare una legislazione che richiede che smartphone, tablet, fotocamere digitali, altoparlanti portatili e altri piccoli dispositivi supportino la ricarica USB-C entro il 2024. La legge, prima nel suo genere, mira a ridurre il numero di caricabatterie e cavi da utilizzare: i consumatori devono fare i conti con questo aspetto quando acquistano un nuovo dispositivo e consentono agli utenti di combinare dispositivi e caricabatterie anche se prodotti da produttori diversi.

“Questo è probabilmente il più grande cambiamento nel design dell’iPhone da diversi anni, ma non è una mossa davvero drammatica”, ha affermato Ben Wood, analista di CCS Insight.

L’anno scorso, il vicepresidente senior del marketing globale di Apple, Greg Joswiak, ha sottolineato pubblicamente il valore e l’ubiquità del caricabatterie Lightning, progettato per caricare i dispositivi più velocemente, ma ha osservato che “ovviamente dovremmo rispettare” il mandato dell’UE. .

“Non abbiamo scelta, come avviene in tutto il mondo, di rispettare le leggi locali, ma crediamo che questo approccio sarebbe stato migliore dal punto di vista ambientale e migliore per i nostri clienti se non ci fosse stato un governo con questa prospettiva”, ha affermato. Joziak alla conferenza. tempo.

La decisione dell’UE fa parte di uno sforzo più ampio per affrontare il problema dei rifiuti elettronici in generale, ma potrebbe portare a qualcosa di più nel breve termine man mano che le persone eliminano gradualmente i cavi Lightning. (Probabilmente Apple dovrà sviluppare anche un programma di riciclaggio dei cavi Lightning.)

Sebbene Apple abbia sollevato preoccupazioni ambientali su ciò che accade ai vecchi caricabatterie Lightning, ha anche ragioni finanziarie per rifiutarsi di cambiare.