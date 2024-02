Battimix prende in giro la tendenza CGI nella pubblicità con il suo ultimo lavoro

Due pedoni che scappano da un'immagine gigante di Battimix con il dorso bianco sono tutto ciò di cui il brand ha bisogno per comunicare la necessità di prendere sul serio la tendenza CGI. Questo è il risultato divertente

La pubblicità esterna che utilizza immagini generate al computer (CGI) è una tendenza. Attualmente è la fonte della pubblicità in tutto il mondo, ed è un fenomeno che è destinato a restare in Perù. Alcuni brand hanno sorpreso con le loro innovazioni, ma altri sembrano aver lavorato per non restare indietro, lasciando un po’ a desiderare. La nuova azione Battimix CGI sembra avere un messaggio per questi marchi.

A prima vista sembra un'immagine scaricata da Google. Tuttavia, è perché l'ultimo spot di Battimix ha molto umorismo. È solo questione di secondi perché due passanti vengano avvisati della presenza di una gigantesca tazza di yogurt. Si sente: “Oh, stai attento con Patimex” e le due giovani donne si precipitano a scappare.

Anche se potrebbe trattarsi di un errore CGI per il brand, tutto indica che si tratta di un post con un messaggio satirico. Naturalmente, a seconda dell’identità che il marchio ha costruito di recente. La prova è nei social network del marchio. Ad esempio, su Instagram e TikTok, dove molti dei loro contenuti sono basati su meme e umorismo.

Oltre alla pubblicità, l'azione intrapresa da Battimix, di proprietà di Gloria, è un messaggio che sfida la tendenza del momento. Molti utenti della rete concordano sul fatto che la risorsa ha un impatto, ma non sempre viene gestita in modo creativo. Lezione per l'industria?