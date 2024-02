Cellulari su cui WhatsApp smetterà di funzionare a marzo

I cambiamenti stanno arrivando per chiunque Le più grandi applicazioni di messaggistica Del nostro tempo. Dal 1 marzo 2024, WhatsApp L'aggiornamento verrà interrotto su alcuni dispositivi mobili.

da Pagina ufficiale di WhatsApp Riferiscono che l'applicazione può continuare ad essere utilizzata finché è presente lo smartphone Android 5.0 o versione successiva o iOS 12. Questo perché le versioni precedenti di those Non soddisfa gli attuali standard di sicurezza o è obsoleto.

Dispositivi che smetteranno di funzionare

Questi sono i dispositivi che Non sarà più compatibile con WhatsApp E Per lavorare da marzo:

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II e Samsung Galaxy X Cover 2. LG: LG Optimus L3 II Duo, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Duo, LG Optimus L7 Duo, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q , LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 e LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Duo, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Duo, LG Optimus L7 Duo, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q , LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 e LG Optimus F7. Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 e Huawei Ascend D2.

Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 e Huawei Ascend D2. Sony: Sony Xperia M e Lenovo A820.

Sony Xperia M e Lenovo A820. ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.

ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo. i phone: iPhone 6S e iPhone 6S Plus.

iPhone 6S e iPhone 6S Plus. Altre marche: Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Wiko Darknight e Archos 53 Platinum.

Marzo, il mese degli aggiornamenti

Questo nuovo aggiornamento della piattaforma è completato da un altro aggiornamento non meno innovativo. Sarà il prossimo 1 marzo quando gli utenti di WhatsApp potranno farlo Leggere e inviare messaggi ad altre piattaforme Senza dover uscire dall'applicazione. Nonna Si verifica a causa dell'entrata in vigore del nuovo Legge sui mercati digitali (DMA) Nell'Unione Europea, la legislazione che richiede “guardiani”, con Più di 45 milioni di utenti Solo nel continente europeo, ad adottare una serie di misure per migliorare i propri servizi applicativi – una di queste è Compatibilità-.

Questa interoperabilità si concentrerà inizialmente su testo, voce, immagini, video e file; nonostante Le chiamate e le chat di gruppo arriveranno più tardi. Senza dubbio, sono molte le persone che preferiscono altre app di messaggistica istantanea, ma scelgono di scaricare WhatsApp per avere un canale di comunicazione dove sono presenti la maggior parte dei propri cari.

Usando questo strumento, molti possono inoltre fare il passo di cambiare piattaforma Crittografia end-to-end Nelle conversazioni. Tuttavia, per evitare un esodo di massa, Meta ha reso difficile per gli utenti di Internet inviare messaggi da applicazioni concorrenti. Gli utenti devono Abilita manualmente l'interoperabilità nella chat Potrebbero avere la possibilità di annullarlo in qualsiasi momento. Se lo disattivano, nessuno al di fuori di WhatsApp potrà scrivergli.