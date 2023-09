iPhone 15: caratteristiche, prezzo e novità del nuovo telefono Apple

I nuovi dispositivi incorporano miglioramenti nella progettazione e nell’elaborazione. Foto: EFE – John J. Mapanglo

L’iPhone 15 (e le sue varianti premium) è uno dei telefoni più attesi dell’anno. L’attesa è finita questo martedì, quando Apple ha svelato le sue carte e mostrato le caratteristiche dei nuovi fiori all’occhiello.

Ecco i dettagli per ciascuno di questi telefoni

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

L’iPhone che annuncia questa nuova famiglia ha uno schermo Super Retina XDR 6,1 pollici, che si traduce in un pannello che offre un’ottima qualità nei dettagli dell’immagine, oltre a una buona luminosità, contrasto e gestione del colore. La versione plus di questo dispositivo ha uno schermo da 6,7 ​​pollici.

Una delle principali differenze con l’iPhone 14 è che integra l’isola dinamica (che fino ad oggi era una caratteristica che solo gli iPhone avevano nelle loro versioni) in prima linea E Pro Massimo). Si tratta di una sorta di tacca sulla parte superiore del dispositivo che serve non solo per ospitare la fotocamera e i sensori che il telefono ha sulla parte anteriore (come Face ID), ma anche per interagire con i giocatori. , vedere il risultato della partita o controllare qualsiasi altra notifica compatibile con questa funzione del dispositivo.

In termini di design, questo telefono ha anche una protezione in vetro colorato sul retro che gli conferisce un aspetto distinto: l’utente può scegliere tra rosa, giallo, verde, blu e nero. I suoi bordi sono in alluminio.

Questa nuova generazione di iPhone rappresenta anche un prima e un dopo in termini di alimentazione, poiché in passato Apple ha ufficialmente abbandonato gli ingressi Lightning per creare USB Type-C, che promette velocità di trasferimento file più elevate. Va ricordato che il marchio Apple ha apportato questo cambiamento in gran parte sotto la pressione della legislazione europea, che costringe i produttori di smartphone a standardizzare questi input.

Nella sua sezione fotografica iPhone15 Include un obiettivo da 48 megapixel, che si traduce in una risoluzione quattro volte superiore rispetto alla versione precedente. Dispone inoltre di un teleobiettivo 2X, che semplifica la cattura di maggiori dettagli negli scatti di tutti i giorni.

Sebbene l’iPhone si sia sempre distinto per la qualità delle sue fotocamere, è vero che da qualche anno è rimasto indietro in termini di versatilità, poiché lo zoom ottico 2X è molto inferiore rispetto ad altri marchi in cui nei loro dispositivi più premium lo zoom ottico è combinato tra 5X e 10X.

Tuttavia, queste lenti promettono risultati positivi in ​​termini di illuminazione, colori e contrasti. Parte di questi miglioramenti si possono notare, ad esempio, nella modalità Notte, dove il riconoscimento di persone e oggetti e una migliore cattura dell’illuminazione sono facilitati grazie alla tecnologia Quad Pixel (costituita da quattro pixel che lavorano in uno).

La risoluzione del secondo obiettivo nel dispositivo principale di questo telefono è di 24 megapixel, mentre la risoluzione dell’obiettivo anteriore è di 12 megapixel.

Consente inoltre una registrazione video accurata 4K E fino a 60 fps (anche se gli fps scendono a 30 in modalità Cinema).

Il processore A 16 Bionic, insieme alla batteria che integra il telefono, consente inoltre al telefono una durata della batteria fino a 20 ore di riproduzione video continua su iPhone 15 e fino a 26 ore su iPhone 15 Plus. In media, si ottengono tre ore di differenza rispetto ai telefoni degli anni precedenti.

In altri dettagli, questo è il telefono che contiene Certificato IP68Che fornisce protezione contro polvere e acqua (resiste fino a 6 metri di immersione per un massimo di 30 minuti).

Le telefonate includono anche una nuova funzionalità: ora è possibile abilitare la cancellazione del rumore per consentire alle persone con cui stiamo parlando di sentirci più chiaramente.

Infine, include un miglioramento che fino ad ora era esclusivo dell’Apple Watch Ultra, ovvero la localizzazione satellitare e le comunicazioni SOS. Ciò consente agli utenti di individuare il percorso più vicino nel caso in cui si perdano e non abbiano segnale o dati sul proprio telefono. Come annunciato da Apple, si tratta di una funzionalità che al momento non è disponibile in tutti i paesi (la Colombia, ad esempio, non è nella lista) e ha un costo (anche se vengono offerti due anni gratuiti a chi acquista questo telefono).

prezzo

iPhone 15: a partire da $ 799 (128 GB)

iPhone 15 Plus: a partire da $ 899 (128 GB)

I valori possono variare a seconda della capacità di archiviazione. Nello specifico, iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono disponibili nelle versioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Tieni presente che questi sono i prezzi forniti per gli Stati Uniti. Al momento non si conoscono i valori del mercato colombiano.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

L’iPhone ci ha già abituato a non vedere grandi innovazioni o cambiamenti di generazione in generazione. Tuttavia, in questa nuova puntata troviamo nuove funzionalità che possono, come minimo, fare la differenza rispetto alla generazione precedente.

Non entreremo molto in dettaglio, poiché tutte le funzioni e le caratteristiche di cui abbiamo parlato nell’iPhone 15 sono integrate anche nel Pro e nel Pro Max, quindi d’ora in poi parleremo solo di alcune esclusive di questi dispositivi.

Con la versione Pro del suo iPhone, il marchio Apple rafforza il suo impegno a favore della resistenza incorporando un telaio in titanio di alta qualità che lo protegge da cadute, graffi e altri tipi di eventualità che possono verificarsi quotidianamente. Tutto questo senza trasformarlo in un dispositivo pesante.

Per dare un tocco finale che si traduca in un bel design, il marchio si assicura che questa montatura in titanio sia stata sottoposta a processi di levigatura, spazzolatura e sabbiatura (tecnica di lucidatura).

Questo telefono è dotato di tecnologia Processore A17 ProIl nuovo chip di Apple promette prestazioni sorprendenti in compiti molto impegnativi come i giochi. Tanto che il brand ha dichiarato di poter giocare a titoli tradizionalmente usciti solo per console e PC, e ha già annunciato alleanze per acquisire videogiochi esclusivi del brand.

La GPU di questo processore (ovvero l’unità specificatamente dedicata all’elaborazione delle immagini) è più veloce del 20% rispetto al chip A16 Bionic, così come la CPU è più veloce del 10%. La sua capacità di elaborazione è così elevata che può elaborare fino a 35 miliardi di operazioni al secondo, in base ai 16 core di cui dispone questo chip.

La fotocamera di questo telefono, oltre a quanto sopra, ha un obiettivo che permette di scattare foto ravvicinate fino a 5X, rendendolo un’opzione versatile per chi cerca buone prestazioni in Fotografia.

Nello specifico, ha tre obiettivi nella sua sezione principale: un obiettivo da 48 megapixel, un obiettivo grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. La risoluzione della fotocamera frontale è di 12 megapixel.

Il pulsante di azione è un’altra differenza. Con questo Apple dice addio anche al famoso tasto mute che la distingueva dagli altri produttori. Al suo posto ora c’è un pulsante al quale è possibile assegnare diverse funzioni come l’apertura della fotocamera, l’attivazione della torcia, l’attivazione di una scorciatoia o l’avvio del registratore audio, tra le altre.

La durata della batteria consente fino a 23 ore di riproduzione video continua o 29 ore nella versione Pro Max

La dimensione dello schermo dell’iPhone 15 Pro è di 6,1 pollici, mentre la dimensione dello schermo del Pro Max è di 6,7 pollici.

prezzo

iPhone 15 Pro: a partire da $ 999 (128 GB)

iPhone 15 Pro Max: a partire da $ 1.199 (256 GB)

I valori possono variare a seconda della capacità di archiviazione. Nello specifico, l’iPhone 15 Pro è disponibile con capacità di archiviazione da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB; Mentre l’iPhone 15 Pro Max può essere ottenuto nelle versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Nel complesso, non possiamo dire che questo telefono abbia apportato notevoli differenze in termini di design esterno (dovremo vedere come appare il suo nuovo telaio in alluminio). Le grandi novità però sono all’interno, con un processore più potente, nuove modalità di scatto e maggiore autonomia.

Insomma, ci sono elementi di evoluzione, anche se ne abbiamo ancora di più nella maggior parte delle specifiche.

