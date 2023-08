Come recuperare un account di posta elettronica Outlook e Hotmail senza password

Se stai cercando una soluzione a un problema più comune di quanto potresti pensare, ti suggeriamo diversi metodi.

Scopri come ripristinare il tuo account Outlook e Hotmail.

La posta elettronica è uno dei metodi di comunicazione digitale più diffusi al mondo e, sebbene esistano pagine Web per la creazione di indirizzi temporanei, la maggior parte di noi si rivolge a servizi affidabili. È possibile recuperare le email inviate in Outlook, ma anche… Fai lo stesso con l’account. Questo è quello che ti dice il nostro collega Juan Antonio e te lo spieghiamo anche di seguito.

Recupera il tuo account Outlook e Hotmail senza ottenere la password

Prima di tutto, la cosa più comune è che hai dimenticato la password, quindi dovrai andare su Pagina di recupero password di Outlook. Attraverso il tuo indirizzo email potrai accedere Tre opzioni Per recuperare la password: utilizzare a Indirizzo email alternativoche è comodo da impostare in anticipo, utilizza il telefono per ricevere un messaggio breve messaggio con il simbolo o l’uso corrispondente Domanda di Sicurezzache devi aver configurato anch’esso.

Tuttavia, c’è sito alternativo Qui è dove puoi recuperare il tuo account, anche se non hai l’indirizzo email a cui vuoi tornare. tramite posta posta o il tuo numero di telefono Ne prendi uno un’idea Per restituirti il ​​controllo dell’account perduto. Come prima, riceverai un codice su quel cellulare o sull’indirizzo email alternativo, dove potrai trovare le prove necessarie per recuperare l’account. Naturalmente, se non hai ancora ottenuto nulla, Non arrenderti C’è ancora un’ultima speranza.

Questo è ciò che ha Microsoft Modulo per il recupero del contoche potrebbe essere necessario anche per ricontrollarlo L’azienda indica sul suo sito web. Dovrai inserire i tuoi dati personali e le informazioni relative alla tua attività sui servizi Microsoft.

Dopo aver compilato il modulo, Microsoft Ti contatteremo all’indirizzo alternativo specificato ed eventualmente lo faremo Chiederò maggiori informazioni Per recuperare il tuo account Outlook o Hotmail. Poco trucco Per aiutarti a risolvere questo problema, utilizza il tuo dispositivo in un luogo in cui in precedenza utilizzavi l’account smarrito. A proposito, Microsoft lo ha fatto Pagina per gestire il tuo accountuna volta che si riprende, e così via Ti consigliamo di visitare In modo da non dover affrontare nuovamente un processo complesso, a volte tanto stressante.