Ora puoi guardare il primo capitolo di “Desafío S23”, la prima serie digitale di Samsung Mexico – Samsung Mexico Newsroom

È stato presentato in anteprima domenica 20 agosto alle 21:00 Youtube E tic toc Capitolo 1 di Desafío S23, una proposta entusiasmante che illustra la potenza di un’icona cellulare Galassia premium.

Questa serie digitale senza precedenti sfiderà per diverse settimane due squadre, la prima si chiamerà Lavanda e sarà composta da Ana Tena (@ana_tenan), attrice, influencer e modella; e Teo (@cesardoroteo)creatore e produttore di contenuti. La seconda squadra è Blanco ed è composta da Jose Andres (@joseandreees), TikTok, creatore di contenuti ed emittente; In realtàSeamar di New York (@any_cemar), lettore, streamer e YouTube.

La S23 Challenge incoraggerà i partecipanti ad affrontare sfide contro il tempo incentrate sul raggiungimento di grandi progressi nel gioco Galaxy S23 Ultra. Tali dinamiche verranno valutate da una giuria di tre esperti giudici, composta da: Regina Boccio (@buciore), direttore creativo ed esperto di fotografia artistica; Chris Martell (@chrismartell), YouTuber, giocatore e creatore di contenuti; e Charlie B (@charlypi), esperto di tecnologia.

Questo gruppo di esperti sarà responsabile della qualificazione dell’imaging, dell’installazione, della creazione e dell’implementazione delle funzionalità del Galaxy S23 Ultra. alla fine della sfida La squadra con il maggior numero di punti sarà la più grande vincitrice della sfida S23 e farà un viaggio su un Xcaret interamente pagato.

Non puoi perderti questo primo capitolo, introdotto alla sfida iniziale: ‘Epic Moves’ che consiste nel creare un video artistico di 60 secondi utilizzando le diverse modalità del Galaxy S23 Ultra. Per questa sfida si è rivelato molto utile lo stabilizzatore ottico d’immagine (OIS) del cellulare, che rende i video stabili nelle scene panoramiche. Scarsa illuminazione o in situazioni che normalmente creerebbero un effetto sfocato.

Unisciti a Samsung Mexico in questo emozionante viaggio e scopri un mondo in cui tecnologia e divertimento si fondono come mai prima d’ora! Ricordatevi di seguire le reti ufficiali di Samsung Mexico (@Samsung Messico) Per non perdere nessun dettaglio sul Desafío S23, restate sintonizzati Youtube E tic toc Ogni domenica alle 21 sarai il primo a guardare i nuovi episodi di questa emozionante serie.