Il lancio dell’iPhone 15 potrebbe aumentare il valore di Apple?

Come tutti gli anni, Manzana si prepara a Avvia un nuovo dispositivoquesta volta iPhone15. Tra le novità che possiamo aspettarci, Oltre all’aumento dei prezzi Lancio in relazione al precedente, lì Aggiungi il cavo di ricarica USB-C, passa dall’acciaio inossidabile al titanio e lenti per occhiali per i modelli PRO, PRO Max o Ultra. Le indagini condotte rivelano a Grande entusiasmo per il nuovo apparecchio. Ma il suo valore può aumentare?

Cosa sappiamo dei nuovi dispositivi?

Apple prevede di introdurre 4 nuovi modelli: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max o Ultra. Che avrà in comune le seguenti caratteristiche: Schermata Dynamic Island e un chip 5G aggiornato di QualcommPorta USB-C invece della porta Lightning.

È quello che ci si aspetta Modelli 15 e 15 plus Quando Prezzo di lancio convenientesimile all’iPhone 14 in mezzo Rispettivamente $ 799 e $ 899. Diranno a Fotocamera posteriore migliorata con sensore più grande e apertura più ampia.

per quanto riguarda Versioni premium I prezzi dovrebbero essere più alti rispetto alle versioni iPhone 14. Prezzi iPhone 15 PRO e PRO Max o Ultra a $ 1.099 e $ 1.199. Si parla addirittura di 1.699 dollari al secondo nella versione da 1 TB. Per l’Europa il costo è stimato in 2.199 euro. Questo lo avrà Chip A17, il primo chip da 3 nm, che offrirà prestazioni superiori e maggiore efficienza energetica.

Lui Il pulsante di azione sostituirà il pulsante di silenzio e sarà personalizzabile. IL Le fotocamere posteriori avranno un sensore più grande e un’apertura più ampialoro avranno Un obiettivo zoom periscopico consentirà uno zoom ottico 5x o 6x invece di 3x. Anche se quest’ultimo sarà disponibile solo per PRO Max.

IL Versioni più economiche Loro avranno Lo schermo OLED è da 6,2 pollici e 6,7 pollici per la versione Plus.

per quanto riguarda Batterie Si prevede che lo saranno 3877 mAh per iPhone 15 e 4912 mAh per la versione Plus.

Si prevede che i nuovi dispositivi raggiungeranno i mercati Il prossimo 22 settembre.

Tutti i nuovi iPhone riceveranno… Chip U2 a banda ultralarga, Il primo nuovo chip UWB di Apple dal lancio dell’U1 nell’iPhone 11 Pro nel 2019. Si prevede che il nuovo componente sarà Funzionalità di localizzazione migliorate, che consentono di monitorare persone e dispositivi in ​​modo più accurato nell’app Dov’è.

Per quanto riguarda i colori,… I modelli normali saranno disponibili in rosa, nero, bianco, blu e giallomentre il I modelli Pro saranno disponibili in grigio, nero, blu navy e bianco.

Cosa ti aspetti dalla nuova versione?

Nonostante la crisi e l’inflazione che il mondo sta attraversando in generale, A Scansione BGR Questo è stato rivelato Le nuove funzionalità possono far migrare gli utenti da Android a iPhone.

per me Utenti AppleLui Il 63% di loro prevede di aggiornare i propri dispositivi e, di questi, il 37% lo farà cambiando il cavo di ricarica..

È quello che ci si aspetta Vedremo i risultati di iPhone 15 alla fine del 2023, quando verranno calcolati i primi risultati ufficiali di vendita. Comprese le vendite di Natale.

Pericolo Cina

Le vendite di iPhone 15 potrebbero eclissare le vendite di iPhone 15 La decisione del governo cinese di vietare l’uso dei dispositivi aziendali da parte dei dipendenti pubblici. Qualcosa può Si è diffuso ad altre organizzazioni.

Fino a, Il più grande operatore telefonico cinese, China MobilePotevo Non offre ai propri clienti il ​​nuovo smartphone dell’azienda di Cupertino. Ricorda che il paese asiatico è uno dei I mercati più grandi. Tuttavia, i collegamenti asiatici sì Hanno negato di avere intenzione di smettere di vendere i dispositivi Apple.

Già Apple Le sue vendite di telefoni iPhone XR e XS hanno registrato un calo a causa della guerra commerciale tra Washington e Pechino.

secondo Mark Gurman di BloombergApple ci sta provando Evitare la crisi Pochi giorni prima del lancio globale dell’iPhone 15. L’azienda Non solo ha visto diminuire il valore delle sue azionima in uno di essi I mercati più importantiFacce A “Il ritorno del nazionalismo cinese” Il che porta i clienti a Evita dispositivi estranei.

Può Apple salire in borsa?

Ci sono molti fattori da tenere in considerazione, però Inflazione, potere d’acquisto degli utenti e possibilità di un calo delle vendite in Cina simile a quanto avvenuto nel 2019 Ciò potrebbe finire per avere un impatto negativo sulle vendite.

La verità è che I fan più accaniti di Apple si raduneranno nelle principali città quando sarà in vendita. Ma Fino alla fine dell’anno non avremo dati ufficiali sul reale impatto del nuovo iPhone 15.

Manzana Ha chiuso la sessione di venerdì a 178,68 dollari, in rialzo. Le medie mobili del periodo 70 e 200 circondano il prezzo, l’RSI è a 43 punti e la linea veloce MACD (blu) incrocia sotto lo zero.

La media mobile del periodo 70 e 200 è a 198,22 dollari, come visto il 19 luglio. Nel frattempo, gli indicatori Ei sembrano contrastanti.