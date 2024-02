Il nuovo Nothing Phone (2a) integrerà un processore Mediatek Dimensity 7200 Pro per offrire “le migliori prestazioni”

Madrid, 20 febbraio (Portaltic/PE) –

Niente È stato annunciato che lo ha fatto Il prossimo “smartphone”, il telefono (2a), Integrerà il nuovo Processore Dimension 7200 ProSviluppato in collaborazione con MediaTek in modo personalizzato per fornire ” Migliori prestazioni possibili e consumo della batteria ottimizzato.

La società tecnologica guidata da Carl Pei ha recentemente annunciato il suo lancio Il prossimo “smartphone”, il telefono (2a), La proposta che verrà aperta da A Un set di dispositivi più economico, ma che promette di mantenere la stessa qualità Che espone il resto dei suoi prodotti.

In questo contesto, nulla è stato annunciato Telefono (2A) Integrerà il nuovo processore Dimensity 7200 Pro, Che è stato sviluppato in collaborazione con MediaTek per migliorare il chip e adattarlo alle esigenze del nuovo smartphone dell'azienda.

Questo è stato dettagliato in precedenza Il responsabile marketing del prodotto di Nothing, Raymond Chu, In Anteprima video Per quanto riguarda il telefono (2a), ha annunciato alcune delle funzionalità che offrirà il nuovo processore.

Come ha spiegato Zhou, l'obiettivo del 2a è portare l'identità di design “unica” dell'azienda a un numero maggiore di utenti, offrendo allo stesso tempo le “migliori prestazioni possibili”. In questo senso, ha sottolineato, è stato scelto un segmento che comprendesse A Risposta “veloce e fluida” nelle routine multitasking “tutto il giorno”.

Nello specifico, viene affettato dimensione 7200 pro, Che è stato prodotto da un'azienda specializzata in semiconduttori TSMC con tecnologia di processo a 4 nm di seconda generazione. Ecco come si forma il processore 8 nuclei E raggiunge la velocità Processore fino a 2,8 GHzil tutto combinato con A RAM fino a 20GBGrazie alla nuova tecnologia RAM Booster.

Allo stesso modo, lo è Versione PRO Dal chip di dimensione 7200 perché, come ha spiegato, non ce n'era Collabora con MediaTek per ottenere una migliore integrazione hardware/softwareOltre a fornire una serie di miglioramenti che migliorano le prestazioni dello smartphone.

Ad esempio, perso Regola il consumo energetico di alcuni componenti Da “fette” come Schermo e modem – Un dispositivo che fornisce allo smartphone una connessione Internet – per renderlo più efficiente. Quindi, ha detto, sono riusciti ad aumentare di circa uno 10% della tua efficienza energetica.

Seguendo questa linea, il team software di Nothing ha sviluppato anche funzioni specifiche per detto processore, come in 'pulito in modo intelligente'che è lo strumento che implementa “Pulisci a fondo” il dispositivo riorganizzando i file.

Questa pulizia viene effettuata a determinati intervalli, quando il dispositivo non è in uso e collegato a una fonte di ricarica, ad esempio, mentre gli utenti lasciano lo smartphone in carica mentre dormono. In questo modo, è un lavoro destinato a esistere Lo smartphone funziona “con la stessa fluidità” di quando era nuovo di zecca.

Un altro miglioramento introdotto nella procedura guidata è la possibilità di Ottimizza e accelera il trasferimento di file tra il tuo smartphone e i computer Windows. Come ha spiegato Chu, questi tipi di trasferimenti di solito “non sono i più veloci”. Questo perché i file devono essere convertiti a livello di applicazione per poter essere trasferiti.

Tuttavia, con il miglioramento introdotto nel Dimensity 7200 Pro, è possibile Converti file direttamente a livello di kernel -Il componente centrale del sistema operativo-, quindi I file possono essere trasferiti “al doppio della velocità”, Quando trasferito sul computer.

Con tutto ciò, Chu ha spiegato che prima di scegliere il Dimensity 7200 Pro, hanno anche provato a introdurre processori sviluppati da Qualcomm, Snapdragon 7s Gen2 e 782G. Ma come ha detto, “Hanno fornito prestazioni inferiori rispetto a MediaTek.”

Nello specifico, per il processore Snapdragon 782G utilizza un processo di produzione a 6 nm. Ciò significa, come spiegato in dettaglio, che meno transistor entrano nel “chipset” e quindi si ottengono meno potenza di calcolo ed efficienza energetica.

Da parte sua, ha detto: Snapdragon 7 di seconda generazione Utilizza un processo di produzione a 4 nm, ma è come specificato Sono prodotti da Samsung con un “processo meno avanzato” di quello attualmente utilizzato da TSMC.

Con tutto ciò nulla accenderà il telefono (2a). Martedì prossimo, 5 marzoin un evento che sarà trasmesso dal suo sito ufficiale, alle 12:30 (Spagna continentale), e il suo slogan sarà 'Fresco. occhi' (“New Eyes”) come confermato da nulla.