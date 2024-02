Il satellite ERS-2 da due tonnellate entrerà nell'atmosfera domani dopo la fine della sua vita produttiva

(Aggiornamenti con gli ultimi dati di riammissione)

Editoriale Science, 20 febbraio (EFE).- Il satellite Heritage ERS-2 entrerà domani, mercoledì, nell'atmosfera terrestre, disintegrandosi naturalmente al termine della sua vita utile, secondo l'Agenzia spaziale europea (ESA), da dove proviene il suo decadimento orbitale. essere monitorato.

Lo Space Debris Office dell'Agenzia spaziale europea prevede, secondo gli ultimi dati aggiornati, che il rientro di questo satellite del peso di circa due tonnellate avverrà intorno alle 16:32 GMT del 21 febbraio, con un'incertezza di più/meno 4,6 ore.

Questa incertezza è dovuta principalmente all'influenza dell'imprevedibile attività solare, che influenza la densità dell'atmosfera terrestre e quindi la resistenza incontrata dal satellite.

Quando il satellite raggiungerà circa 80 chilometri dalla Terra, inizierà a rompersi in pezzi e la maggior parte di essi brucerà completamente. L'Agenzia spaziale europea afferma che i rischi associati al rientro del satellite sono molto bassi.

È possibile che alcuni piccoli frammenti siano rimasti in vita, anche se è troppo presto per saperlo, secondo fonti dell'agenzia. Se così fosse, molto probabilmente cadrebbero in mare.

ERS-2 è stato lanciato nel 1995, seguendo le orme del satellite gemello ERS-1, lanciato quattro anni prima. All’epoca, secondo l’Agenzia spaziale europea, erano i satelliti per l’osservazione della Terra più avanzati mai costruiti.

Nel 2011, l'agenzia ha ritirato ERS-2 e ha iniziato il rientro controllato del satellite. È giunto il momento che questo satellite rientri nell’atmosfera in modo naturale (incontrollato) e inizi a disintegrarsi.

L'Agenzia spaziale europea ha dichiarato conclusa la sua missione nel 2011, e successivamente ha ridotto la propria altitudine da circa 785 km a 573 km per ridurre il rischio di collisioni con altri satelliti; Allo stesso modo, è stato assicurato che tutte le batterie e i sistemi pressurizzati fossero scaricati o messi in sicurezza e che i sistemi elettronici fossero spenti.

Ciò ha ridotto il rischio di un guasto interno che causasse la rottura del satellite mentre si trovava ancora all'altitudine utilizzata dai satelliti attivi.

Questo satellite è stato rimosso tenendo conto delle linee guida per la riduzione dei detriti spaziali imposte all'epoca dall'Agenzia spaziale europea sui nuovi progetti, “dimostrando il forte impegno dell'agenzia nella riduzione dei detriti spaziali”.

Dopo 13 anni di deterioramento orbitale, il satellite tornerà naturalmente nell'atmosfera terrestre, previsto per domani. Con l’avvicinarsi del ritorno, gli esperti saranno in grado di prevedere l’ora e il luogo con maggiore certezza.

Lo Space Debris Office dell'Agenzia spaziale europea sta seguendo da vicino la questione, in coordinamento con diversi partner internazionali.

L'ERS trasportava una serie di strumenti che includevano un radar per immagini ad apertura sintetica, un altimetro radar e altri potenti sensori per misurare la temperatura della superficie dell'oceano e i venti offshore. ERS-2 aveva un altro sensore per misurare l'ozono atmosferico.

I due hanno raccolto grandi quantità di dati sul declino dei ghiacci polari, sui cambiamenti della superficie terrestre, sull’innalzamento del livello del mare, sul riscaldamento degli oceani e sulla chimica dell’atmosfera. Inoltre, sono stati utilizzati per monitorare pericolose inondazioni e terremoti in aree remote.

“La missione ha gettato le basi per molti dei satelliti odierni e per la posizione dell’ESA in prima linea nell’osservazione della Terra”.

Migliaia di articoli scientifici sono stati pubblicati sulla base delle sue informazioni e, grazie al programma Heritage, che garantisce l’uso continuato dei dati provenienti dai satelliti ormai in pensione, “continueranno ad emergere ulteriori scoperte sul nostro mondo in continua evoluzione e sui rischi che affrontiamo”. .” “, conclude l’Agenzia spaziale europea. Evie

