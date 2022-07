NAS industriale con raffreddamento passivo

TS-I410X è nuovo Le persone persone di livello industriale QNAP, Che adotta un comodo raffreddamento passivo per non fare rumore durante il funzionamento. Le unità NAS industriali da 10 Gb includono un chip Intel Atom x6425E ad alte prestazioni.

TS-I410X: NAS industriale da 10 Gb con chip di transcodifica 4K

Il TS-I410X È costruito con un design di raffreddamento passivo, una costruzione solida e molteplici opzioni di montaggio flessibili (set-top box o montaggio a parete). Questa struttura NAS offre versatilità e praticità in abbondanza per fabbriche, magazzini, ambienti semi-esterni e trasporti.

il nuovo Le persone Da QNAP Ha una struttura progettata per ambienti e climi complessi, in quanto ne garantisce il funzionamento negli ambienti Da -40 a 70 gradi Fahrenheit (-40 gradi Fahrenheit ~ 158 gradi Fahrenheit). Il NAS è pensato per essere combinato con unità di archiviazione SSD che sono anche di livello industriale.

Internamente, siamo di fronte a un mago Intel Atom x6425E 4 core e velocità di clock 3,0 GHz e quelli 8 GB di RAM. Per l’archiviazione, è possibile aggiungere 4 dischi rigidi. Viene inoltre notato il supporto per la crittografia AES-NI accelerata e il supporto del ciclo di vita a lungo termine di almeno sette anni.

“Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con QNAP per fornire soluzioni NAS ad alte prestazioni per le aziende”ha affermato Jason Zeller, direttore generale delle comunicazioni con i clienti di Intel. “I processori della serie Intel Atom x6000E offrono CPU di elaborazione in tempo reale di nuova generazione e prestazioni grafiche, I/O orientato al settore e basso consumo energetico. Offre un potenziale rivoluzionario nel segmento di mercato dei NAS di livello. industriale”.

TS-i410Xin collaborazione con Intel e QNAP, ha prodotto Porta HDMI (4K @ 30 Hz), consentendo agli utenti di guardare i media NAS, monitorare le registrazioni o i desktop virtuali direttamente.

Puoi trovare maggiori dettagli sulla squadra all’indirizzo Pagina ufficiale del prodotto.