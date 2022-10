in precedenza Mancano solo poche settimane alla prima GeForce RTX 4080 per arrivare sul mercato. Come forse ricorderete, i modelli con solo 16 GB di RAM alla fine, dopo che NVIDIA ha rilevato il modello intelligente, secondo me, Disinstalla GeForce RTX 4080 12GBannunciato qualche settimana fa in Mostra evento Per la nuova generazione di tecnologia grafica.

Arriverà sul mercato il 16 novembre, ovvero, in due settimane e mezzo, il prezzo consigliato da NVIDIA è di 1469 euro, anche se possiamo sicuramente aspettarci che molti modelli basati su questo design di riferimento aggiungano più elementi che ne aumenteranno il prezzo. Non si possono più prevedere che siano più o meno sostanziali, ma visto quello che è successo con l’RTX 4090, non dovrebbe sorprenderci troppo trovare prezzi molto al di sopra della build di base NVIDIA.

In molti casi, Sono gli “extra” di ogni modello basati sul design comune che fanno la differenza. Modelli appositamente progettati per l’overclock, soluzioni che integrano un sistema di raffreddamento a liquido, design con o senza LED… I produttori hanno un ampio margine per personalizzare le loro offerte e, in questo modo, competono in un mercato così complesso che, nel caso di un alta gamma, ha anche una portata limitata, poiché non sono dispositivi tascabili.

Questo ci mostra che con l’avvicinarsi della data di lancio ufficiale, abbiamo un maggiore interesse a conoscere le proposte specifiche per ciascun produttore e, pertanto, ogni fuga di notizie viene accolta a braccia aperte. Questo è il caso Schede videoChe sono riuscito a ottenere Prime immagini di GIGABYTE GeForce RTX 4080 EAGLE. Una scheda, come già possiamo immaginare, ha un design che ha poco o nulla da invidiare a molte di quelle che abbiamo già visto dalla RTX 4090. Non conosciamo, al momento, le specifiche di questo modello, ma andiamo richiama quelli generici da NVIDIA:

Scheda GeForce RTX 4080 da 16 GB pannello- SKU PG139-SKU360 ingegneria generale Ada (TSMC 4 nm) perline Koda 9728 unità di attuazione 76 frequenza massima 2.510 MHz Frequenza fondamentale 2210 MHz memoria 16 GB GDDR6X Banda di memoria 256 bit TGP per impostazione predefinita 320 watt Massimo TGP 516 W connettori 1 HDMI 2.1a e 3 DisplayPort 1.4a alimentazione 3 cavi PCIe a 8 pin o 1 cavo PCIe Gen 5 da 450 W o superiore

Come potrebbe essere altrimenti, troviamo un design che utilizza Tre ventole non funzionano allo stesso modo Ebbene, come puoi vedere nella foto, la direzione delle pale della pala centrale è opposta alla direzione delle due ventole laterali, il che è un design molto efficiente che abbiamo già visto su altri modelli, e migliora notevolmente l’aspirazione – flusso in uscita (freddo e caldo), fondamentale per il corretto funzionamento di dispositivi con queste caratteristiche. E se a prima vista sembrano familiari, ci sono ragioni per questo, poiché presentano lo stesso design della ventola da 110 mm delle schede RTX 4090 Gaming OC.

Possiamo anche verificarlo Le sue dimensioni sono molto più grandi di quelle che considereremmo il suo predecessore, la serie RTX 3080Bene, abbiamo scoperto che è saltato a 3,5 cifre. È dotato di un connettore di alimentazione a 16 pin e fornisce una configurazione di porte composta da tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1.