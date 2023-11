Star Wards: Knights of the Old Republic Remake è ancora in fase di sviluppo, anche se potrebbe non essere mai pubblicato

Star Wars è una licenza che attira sempre l’attenzione di tutti Milioni di persone Ogni volta fa un annuncio, sia che si parli di un nuovo film o, nel nostro campo, con l’annuncio di un nuovo videogioco e addirittura del remake di uno dei migliori titoli mai usciti basati su quest’opera spaziale.

Vi stiamo parlando, come potete immaginare, di Star Wars: Il remake dei Cavalieri della Vecchia Repubblicache è l’indirizzo thatDà molto di cui parlare Negli ultimi giorni a causa dell’apparente cancellazione del progetto secondo l’insider Jeff Grubb che ha affermato che il gioco non è attualmente in fase di sviluppo.

Esiste però un altro giornalista molto affidabile come Jason Schreier È venuto alla ribalta per fornire le proprie informazioni, indicandolo Due membri di Saber Interactive gli hanno confermato che il titolo è attualmente ancora in fase di sviluppo.

Non posso dire se uscirà o meno un KOTOR Remake, ma sì, un paio di persone di Sabre Interactive mi hanno detto che ci stanno ancora lavorando, nonostante le recenti voci secondo cui nessuno sta lavorando al gioco. (Saber ha preso il progetto da Asper l’anno scorso, come riportato all’epoca da Bloomberg) https://t.co/prNTT6iVAy Jason Schreier (@jasonschreier) 22 novembre 2023

“Non posso garantire l’uscita di KOTOR Remake, ma sì, un paio di persone di Sabre Interactive mi hanno detto che stanno ancora lavorando al gioco nonostante recenti voci dicano il contrario”, dice Schreier in un post sul social network X (il vecchio Twitter ). Inoltre, anche Jason lo sottolinea Il problema con il gioco non era una demo di scarsa qualità niente del genere, Ma differenze nella visione e nelle scadenze del progetto Implementare.

Un progetto con problemi fin dall’inizio

Nuova edizione di Star Wars: I Cavalieri della Vecchia Repubblica Sembra essere È stato nei guai per molto tempo Infatti ci siamo conosciuti l’estate scorsa Che il progetto stava cambiando. Originariamente, Aspyr era lo studio scelto per dare vita al remake, finché Saber Interactive non ha preso il comando per reindirizzarlo e provare a realizzarlo, qualcosa che a questo punto non sappiamo se sia possibile.