“È deludente”, Cory Barlog critica i venditori irresponsabili di God of War Ragnarök

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia /cavo / Google News

Dio della guerra Ragnarok È pronto per uscire e uscire in poco meno di due settimane. Tuttavia, gli spoiler sono all’ordine del giorno, ma sono stati recentemente migliorati a causa dell’irresponsabilità da parte dei distributori e il produttore del progetto li ha appena criticati.

La vendita di videogiochi prima della data di rilascio ufficiale è una pratica comune nell’industria dei videogiochi, poiché i venditori, in particolare i rivenditori, offrono copie in vendita prematuramente, rompendo la data di rilascio, al fine di attirare i consumatori. , che vogliono giocare. Discorso prima della prima.

Bene, è così Dio della guerra Ragnarokun gioco che è già arrivato nelle mani di giocatori di tutto il mondo che non solo ne hanno già scoperto i segreti, ma li hanno anche condivisi irresponsabilmente online.

Non dimenticare di seguirci su Google News.

VIDEO CORRELATO: Raccolta della settimana 41 del 2022

Cory Barlog arrabbiato con i negozi che vendono giocattoli troppo presto

Barlog ha commentato, notando chiaramente la tendenza di alcune aziende a rilasciare i propri giochi in un formato fisico utilizzando dischi praticamente privi di informazioni che fungono solo da programma di installazione. Per ricevere informazioni importanti nel primo giorno di aggiornamento che consente quasi tutte le opzioni online e più funzionalità.

Barlog lo menziona perché se fatto con Dio della guerra Ragnarok E in altri giochi incentrati sulla narrativa, i giocatori non potranno accedere alla storia completa e al gioco prima della data di uscita.

Barlog ha commentato: “Un distributore ha venduto il gioco circa due settimane prima del rilascio. È molto deludente”.

Per i fan, l’attesa stessa è già difficile nelle settimane che precedono l’uscita del gioco e con spoiler ancora più complicati, poiché devono anche evitare di leggere il gioco su forum e social network per evitare potenziali spoiler. Vi consigliamo di seguire la nostra guida contro gli spoiler per non rovinarvi le sorprese che il titolo promette.

Continua a leggere la storia

Nel caso te lo fossi perso: Fortunatamente, non è possibile guardare la modalità foto, poiché sarà disponibile dopo la premiere di Dio della guerra Ragnarok.

Cosa ne pensate di questa pratica? Sei una di quelle persone che acquistano giochi molto prima della loro uscita ufficiale? Diteci nei commenti.

Dio della guerra Ragnarok È in sviluppo per PlayStation 4 e PlayStation 5 e debutterà il 9 novembre. Puoi trovare altre notizie a riguardo se visiti questa pagina.

Video correlato: Dio della guerra Ragnarok – Primo trailer | Offerta PlayStation 2021

Rimani informato con noi, a LEVEL UP.

Linea