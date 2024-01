Final Fantasy XIV Dawntrail è una rinascita tanto quanto A Realm Reborn

La saga di Final Fantasy continua a crescere con titoli come Final Fantasy VII Rebirth e il recente Final Fantasy XVI, ma tra questi spiccano soprattutto gli MMO della serie: Final Fantasy XIVChe non smette di crescere ogni anno.

L'anno 2024 è un anno molto importante per il gioco, poiché Final Fantasy XIV sarà presentato in anteprima albaUN Un’espansione ambiziosa e già vista nei minimi dettagli Pochi giorni fa. Molte nuove funzionalità arrivano con questa nuova incursione.

Final Fantasy XIV Dawntrail indica vie e supporti del futuro

A parte i nuovi posti di lavoro, luoghi e attività, ciò che è stato rivelato finora lo indica Dawntrail segnerà l'inizio di un nuovo percorso per i giochi MMO. Cenni come Final Fantasy XIV in arrivo su Xbox Series

Il gioco punta a crescere e questo è ciò che Naoki “Yoshi-P” Yoshida ha sottolineato a proposito dell'MMO in un'intervista a FamitsuDove lo conferma Dawntrail è il secondo revival di Final Fantasy XIV. Dopo A Realm Reborn e tutto ciò che comporta, siamo entrati in una nuova fase del gioco.

Secondo il regista, Dawntrail sarà “tre o quattro volte più forte” Che è arrivato prima di questa espansione e segnerà un cambiamento nella nuova direzione del gioco in futuro. Saremo molto attenti a conoscere tutte le novità.

FFXIV è un gioco e un intrattenimento, e anche se è un punto di svolta nel suo decimo anniversario, penso che sia pur sempre un punto di svoltaYoshida ha sottolineato. Voglio creare un mondo in cui non ti senti come se dovessi giocare a tutto e puoi iniziare in qualsiasi momento, fare una pausa e divertirti il ​​più possibile, non importa a che ora torni a casa.

Come abbiamo detto, non sono solo i contenuti a spiegare l'importanza di Dawntrail. L'espansione porterà miglioramenti grafici In personaggi, modelli e altri aspetti volti a rinnovare il gioco per la nuova era.

Mentre questo è vero Un mondo rinato È stata un'esplosione di popolarità grazie alla spinta che il gioco ha ricevuto, e si prevede che Dawntrail rappresenti un nuovo impulso per l'intera comunità di veterani che gioca da un buon numero di anni.

Il gioco continua coinvolgendo più giocatori. Non molto tempo fa, il creatore di Final Fantasy ha scoperto la sua ossessione per l'MMO della saga, a cui giocava per 12 ore ogni giorno. Non vedi l'ora che arrivi il futuro di Final Fantasy XIV?