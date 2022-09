Emery salva il libretto di Europa League per la conferenza

Ingrandisci

Dopo la partita di apertura panico contro il Lech PoznanIl Villarreal affronterà stasera la seconda giornata della fase a gironi della Conference League. La campagna è arrivata ieri sera a BeershebaÈ una città in Israele Circondato dal deserto. Questa è la conferenza. Notti di vino e rose A Manchester, Monaco e Liverpool che sono state provate l’anno scorso È meglio dimenticarlo e concentrarsi su ciò che devi fare ora.

E quello che tocca è il primo completamento di questa fase dei set. È il primo obiettivo E se possibile, cerca di ottenerlo il più rapidamente possibile. Così, Smeriglio Ritiro del tuo vecchio quaderno di Europa Leagueche gli ha fatto alzare il titolo due anni fa. L’intera fase a gironi è stata giocata in undici partite molto diverse dal solito in campionato. Tutto è andato bene per lui e si ripeterà in questa conferenza.

Non era una questione di New Eleven che ha speso contro Lech Poznan. Si ripeteranno praticamente tutti. Il Jorgënsen (mentre Reina era infortunata), Dela, Cuenca, Mojica, Morlanes o Morales Saranno i soliti in Europa. E saranno loro i responsabili della situazione del Villarreal, come ha chiesto loro il mister: primi nel girone.

L’avversario è assolutamente strano Anche se Emery non si fida. Sono arrivati ​​di buon umore dopo il disegno nella loro prima apparizione, a Vienna, e la tua pressione generaleContro un avversario che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali di Champions League. Sono venuti con molti dubbi: Helder Lopez, Miguel Vitor, Tepe, Tomer Hamid, ex Maiorca e Almeria, e Suleimanov Stanno facendo rumore anche se nessuno vuole perderli e più di uno dovrà affrontare il Villarreal.

chiavi

reazione

Sarà importante vedere la reazione di questa seconda unità dopo quanto accaduto con il Lech Poznan, in una partita che ha lasciato dubbi.

buon attacco

L’Hapoel Beersheba è la seconda squadra di maggior successo del campionato israeliano con 10 gol dietro il Maccabi (14).

cattura lo stile

La seconda squadra del Villarreal deve assumere lo stile distintivo di una squadra che gioca in campionato.

con la morale

L’Hapoel è arrivato entusiasta dopo lo 0-0 casalingo contro l’Austria Vienna nella prima giornata della fase a gironi.

Il supporto di Unai

Unai ripeterà con Jorgënsen in porta e Della sulla destra, nonostante l’errore di 1 minuto commesso contro il Lech.

Assi a seguire

Tomer Hamid

L’attaccante veterano continua ad essere il riferimento offensivo dell’Hapoel. Allarmano le prime di Maiorca e Almeria.

Morales

È lui il riferimento davanti alla porta di questa seconda unità del Villarreal. La sua velocità può essere di base all’inizio del metro.

alti e bassi

Tomer Yousefi e Hatem Al-Hamid sono vittime della squadra israeliana. Feriti Reina, Albiol, Lou Celso, Alberto Moreno, Gerrard, Trigueros e Foyth. Vieni Dangoma.