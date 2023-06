Emilia Clarke rivela cosa farà Daenerys Targaryen di Game of Thrones agli Skrull di Secret Invasion

“Secret Invasion” arriva sulla piattaforma con il desiderio di diventare una delle migliori serie Marvel su Disney+E non sembra che sia fuorviante. Con Samuel L. fuori controllo.

Per completare questa trama che è rimasta nell’aria dalla fine di “Spider-Man: Far From Home” (John Watts, 2019), Alla Marvel hanno il meraviglioso Ben Mendelsohn che riprende il ruolo di TalosLeader Skrull contro il genocidio umano, comunque Emilia Clarke celebrata come Jahe sua figlia e una parte fondamentale del movimento che intende ereditare la terra prematuramente.

Approfittando della chiacchierata con gli interpreti, li invitiamo a immaginare cosa accadrebbe se i personaggi più iconici della loro carriera cambiassero ruolo con gli Skrull mutaforma a cui danno vita in “Secret Invasion”. E così, Clark ha dovuto pensare Cosa accadrebbe se Jah guidasse l’esercito Dothraki in Game of Thrones? Mentre Daenerys diventa il capo di un commando terroristico di alieni mutaforma.

“Riesci a immaginare? Cosa succederà?” Daenerys ha avuto la pelle di Skrull in un secondoL’attrice ci assicura: “Esci nel deserto? Abbandonerà la sua gente. Lei è come: Sono in ritardo, sono in missione, tu non sei vitale. Partire“.

“Mentre Khaleesi e gli Skrull… Immagina se gli Skrull avessero dei draghi!Su questa idea, Mendelsohn aggiunge: “Potrebbe semplicemente dire Dracarys e tutti lo adorerebbero (urlando come un drago sputafuoco).” Sarà la fine della partita”.

L’attore, che abbiamo visto interpretare il cattivo Orson Krennic in “Rogue One: A Star Wars Story” (Gareth Edwards, 2016), ha dovuto affrontare un esercizio simile quando gli abbiamo chiesto chi avrebbe avuto più facilità quando si trattava di realizzarlo accadere. Obiettivi Talos come leader ribelle in Star Wars o Krennic al comando degli Skrull più aggressivi?

Risponde rapidamente: “Penso che Talos sarebbe più efficace”. “Intendo, Talos starà con i ribelli in modo permanente, puoi dimenticarti di lui per ora. Questo è un problema, perché i Ribelli sono fondamentalmente, beh… chiunque può essere un Ribelle. Ma Se avevano qualcuno con le capacità di Talos, dimentica Luke“.

“Luca chi?” chiede una vivace Clarke prima che Mendelssohn riassuma enfaticamente la sua tesi:Una volta che è un frigorifero, hai tutto. Posso trasformarmi in un frigorifero, arrampicarmi sulla Morte Nera e afferrare! Finisco”.

Prima di concludere l’intervista, Mendelsohn ha voluto approfondire:Queste domande sono malvagie. Hai una mente geniale molto malvagia. Sei in politica“Dovevamo contare le trasmissioni lì, troppe domande.

