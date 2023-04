Ed Sheeran presenta Subtract, il suo album più nostalgico, in un concerto intimo a Madrid | filmato | musica

Il creatore di melodie e versi incredibili, il proprietario di una voce unica, il creatore di canzoni che fanno già parte dell’immaginario collettivo da diverse generazioni, Ed Sheeran Si è guadagnato per essere uno degli artisti più importanti del mondo. Il britannico sta per pubblicare il suo quinto album in studio e per questo ha voluto creare una promozione non convenzionale: prendere un volo, presentarsi a sorpresa a Madrid e suonare le sue nuove canzoni dal vivo per un po’. Un gruppo molto ristretto di fan.

Sheeran riesce a trasmettere il suo carisma e la sua vicinanza in tutto ciò che fa; Vive anche questo fine settimana, dove ha lasciato la pelle Decifrare gli argomenti inclusi in Sottrai o scontiE Probabilmente è il suo album più triste e triste. Il luogo scelto è stato il Círculo de Bellas Artes, che ha regalato al musicista di Halifax la leggendaria Sala delle Colonne. Tutto ciò che resta è che Sheeran strimpelli la sua chitarra e faccia la sua magia. Inoltre, questo album è progettato per brillare in un formato audio.

I pochi fortunati, appena 400 presenti, sono riusciti a godere della sensibilità dell’artista sul palco. Ed è che questo album è uno dei più memorabili della sua carriera, data la natura profonda delle sue canzoni, con Sheeran che vi versa esperienze molto difficili. Attraverso le sue 14 canzoni, il cantante si tuffa nel dolore e riesce a mostrare duramente i suoi sentimenti dopo aver attraversato un delicato momento personale.

Per aiutare a plasmare questo atto, gli inglesi hanno arruolato Aaron Dessner di The National nella composizione e nella produzione. Il risultato è un lavoro pieno di luci e ombre. Anche l’ultimo album della sua era da Mathematics Records.