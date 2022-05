Espacio 7: il nuovo locale che raccoglie 36 brand colombiani | aziende | Affare

L’azienda di abbigliamento ha lanciato Seven Seven Espacio, un locale che cerca di espandere l’esperienza del marchio in un ambiente diverso. Ci saranno Ci sono 36 marchi colombiani Caratterizzato da un’offerta diversificata di design e talento, prodotti 100% colombiani e processi di produzione sempre più consapevoli.

Questo pop-up store si impegna a dare maggiore visibilità ai marchi locali e al sistema moda attraverso i collegamenti tra il settore retail e i marchi indipendenti.

“L’obiettivo è offrire un intero mondo della moda, in modo che i clienti possano trovare tutti gli elementi per costruire il proprio stile personale in un unico luogo e collegarli anche all’intero ecosistema del design colombiano che coesiste con l’arte e la cultura.Conferma Luisa Romero, Direttore Marketing di Seven Seven.

Espacio 7 sarà disponibile presso Carrera 13 #81 – 37 a Bogotá e presso Casa CoN a Medellin. Lì i clienti possono accedere agli spogliatoi Pantaloni, giacche, intimo e costumi da bagno.

girare le scarpe, Borse, cinture, orecchini e collane in diverse tecniche e materiali. Oltre a calzini, occhiali, accessori per la testa, ecc. Anche prodotti per la cura della persona come saponi, creme per il corpo e prodotti per la cura della pelle.

Inoltre, cose per la casa come utensili, cuscini, candele, ecc.

Espacio 7 sarà aperto a Bogotá dal 24 maggio ea Medellin, dal 26 maggio, dalle 10:00 alle 21:00, dal lunedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10:00 alle 20:00. Funzione installata dall’artista Plastica Paolo Leconache, attraverso il suo lavoro riferito alle piñata, usa il colore come filo conduttore per la diversità dei marchi che compongono il mondo dello stile Espacio 7.

“Abbiamo preparato un’agenda di eventi in entrambe le città, insieme ai marchi partecipanti e ai sostenitori dei campi creativi e imprenditoriali, in modo che coloro che desiderano far parte di Espacio 7 si connettano in qualche modo con i processi creativi dei marchi e ispirino i talenti locali, faremo alcuni workshop Lavori e attività sulla cura della pelle, profumi, candele e altro ancora. Inoltre, avremo articoli speciali disponibili durante Espacio 7Spiega Romero.

