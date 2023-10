Etiopia, l’unico partenariato strategico della Cina in Africa

Lo ha espresso l’ambasciatore etiope a Pechino, Tefera Derbeyo, sottolineando la storia delle relazioni tra i due paesi, costruita su un partenariato amichevole e non sulla competizione. Il presidente Xi Jinping e il primo ministro Abiy Ahmed hanno dato l’annuncio martedì scorso dopo un incontro bilaterale nella capitale cinese.

Derbio ha sottolineato che solo quattro paesi al mondo hanno un partenariato strategico in tutti i campi (economico, sociale, militare e sicurezza) con il gigante asiatico. L’Etiopia è l’unico paese in Africa che ha stabilito forti relazioni a questo livello.

Ha considerato questa una grande opportunità per Addis Abeba promuovendo la convergenza di opinioni che vanno oltre la cooperazione economica, militare e di sicurezza, così come i collegamenti tra le persone, da un’istituzione all’altra e da un’azienda all’altra, e il commercio di beni e materiali . .

Il primo ministro etiope è arrivato lunedì in Cina per effettuare una visita ufficiale di Stato e partecipare al terzo Forum dell’iniziativa Belt and Road per la cooperazione internazionale.

Durante l’incontro bilaterale con Jinping, Ahmed ha sottolineato l’importanza degli investimenti cinesi nell’economia del Paese africano e ha incoraggiato maggiori investimenti nei cinque pilastri principali: agricoltura, manifattura, tecnologia dell’informazione e della comunicazione, estrazione mineraria e turismo.

Il presidente cinese si è congratulato con il primo ministro etiope per la sua adesione al gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) e ha elogiato i risultati ottenuti attraverso la Green Legacy Initiative per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, sottolineando la sua compatibilità con il piano verde. politica di sviluppo. Cina.

Nell’ambito delle attività del forum, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di oltre 140 paesi e 30 organizzazioni globali, si è tenuto a Pechino e Shanghai il Forum sugli investimenti Etiopia-Cina per promuovere opportunità di investimento qui.

L’Ethiopian Investment Authority ha firmato un memorandum d’intesa con due aziende farmaceutiche cinesi e un’azienda di trasformazione agricola interessate a investire nel Paese africano.

L’amministratore delegato dell’EIC, Lillis Nemi, era accompagnato dal ministro delle Finanze Ahmed Shide all’evento a cui hanno partecipato più di 300 potenziali investitori che hanno deliberato sul potenziale di investimento di Addis Abeba nel settore minerario e in altri settori prioritari.

Riguardo all’argomento, il vice capo missione dell’ambasciata etiope in Cina, Dewanu Kider, ha spiegato che il forum è stato organizzato per incoraggiare più investitori del Paese asiatico a sfruttare le opportunità etiopi.

Qadir ha confermato che un totale di cinque aziende cinesi hanno deciso di venire ad Addis Abeba per effettuare investimenti, oltre a tenere colloqui tra delegati etiopi e rappresentanti delle aziende. Egli ha aggiunto, in breve, che il forum sugli investimenti e sulle imprese è stato efficace e di successo.

Dopo la conclusione del Third Belt and Road Forum, Ahmed ha continuato la sua visita ufficiale di lavoro alla Borsa di Shanghai, una delle borse più famose al mondo, per scambiare esperienze, tenendo conto della recente istituzione dell’Autorità per i mercati dei capitali africani .

Nel programma rientrava anche Huawei Centre, azienda con numerosi progetti e investimenti nel Paese africano, soprattutto nel settore delle comunicazioni, che contribuisce alla realizzazione della strategia digitale 2025 dell’Etiopia.

Così come il porto di Yangshan Deep Water, che è il più grande terminal container automatizzato in Cina e nel mondo.

Il giorno prima aveva visitato la verde città di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan, collegata con questa capitale da voli diretti e da rapporti di cooperazione commerciale, educativa e medica. Questa città è la terza città più grande dopo Pechino e Shanghai.

Ahmed ha visitato la nuova area di Tianfu e il parco espositivo agricolo, oltre alla base di ricerca sull’allevamento dei panda giganti. Ha anche partecipato ad un pranzo ospitato dai leader del Partito Comunista Cinese in quella provincia e si sono svolte discussioni sulle potenziali aree in cui rafforzare la cooperazione.

