Nikki Haley non si arrende e continua a raccogliere fondi nella sua corsa contro Trump

In un lungo SMS inviato questa mattina ai suoi follower, ha annunciato che si recherà nel Michigan – il prossimo stato a tenere le primarie – e poi si preparerà per il Super Tuesday.

“Ma per fare questo, ho bisogno del vostro aiuto per finanziare la mia lotta. Potete inviare una generosa donazione oggi per aiutarmi a sostenere la prossima fase critica?”, si legge nella lettera, sottolineando che continua a vedere “frustrazione” nello Stato e attraverso il paese. Il Paese e gli Stati Uniti “andranno in pezzi se prendiamo le decisioni sbagliate”.

Subito dopo, i loro strateghi di marketing hanno sfoggiato una maglietta con uno slogan molto semplice: “No Fear” e sulla manica con il nome del candidato e la bandiera nazionale.

“In America abbiamo elezioni, non incoronazioni”, ha detto Haley.

Haley ha detto in quel messaggio: “In America abbiamo elezioni, non incoronazioni”, riferendosi a tutte le voci che chiedono che lei abbandoni la corsa alla luce della certezza quasi assoluta che Donald Trump la vincerà con un ampio margine.

I risultati finali della Carolina del Sud hanno recentemente assegnato a Trump 47 delegati e solo 3 a Haley, quindi la differenza finora è di 110 delegati contro 20, e i media sottolineano che Haley teoricamente giocava sul suo terreno preferito nella Carolina del Sud (dove non era presente). solo nata e cresciuta, ma è stata governatrice dal 2011 al 2017).

Nei prossimi Stati, secondo quasi tutti i media, gli elettori repubblicani sono diventati più favorevoli a Trump, e Haley può fidarsi – quasi senza speranza – solo di quegli Stati in cui la legislazione consente a persone esterne al Partito Repubblicano di votare, come gli Stati Uniti. È successo ieri nella Carolina del Sud (e anche allora aveva vinto solo due distretti, i più urbani).

Un dettaglio che ha attirato l'attenzione ieri sera è stato il tono misurato che Donald Trump ha usato per celebrare la sua vittoria nella Carolina del Sud: non ha chiamato Haley “Nymbra” – una presa in giro del suo nome, Nimratha Nikki – né l'ha insultata, il che era ancora più offensivo, quasi: non ne fece alcun riferimento in alcun modo, e lo ignorò completamente, cosa che non passò inosservata.

Il fatto che Trump consideri Haley un estintore è dimostrato ancora una volta dai suoi ultimi post sul suo social Verità: oggi ha scritto solo due post paragonandosi a Joe Biden

Che Trump consideri Haley un estintore lo dimostrano ancora una volta i suoi recenti post sul social Truth: proprio ieri ha scritto due messaggi paragonandosi a Joe Biden, senza il minimo riferimento al suo diretto rivale ancora in corsa.

Lui Il New York Times Questo nuovo tono di Trump viene interpretato come un segnale che cercherà di rivolgersi agli elettori moderati, quelli che, che condividono le sue idee, non amano il tono scortese o maleducato dell'ex presidente, “un tono vendicativo e prepotente”, come lo definisce Healey. .

In effetti, molte delle persone consultate da EFE nella Carolina del Sud che si sono dichiarate elettori di Haley si oppongono non tanto alle politiche di Trump quanto al suo stile e alla sua personalità imprevedibili.

Ora che la candidatura di Haley è quasi un romanzo, tutti gli occhi sono puntati su chi sarà il compagno di barbecue e vicepresidente di Trump se vincerà le elezioni presidenziali a novembre, e molti scommettono specificamente su un'immagine moderata che ammorbidirà gli spigoli di quella di Haley. . I politici più controversi che gli Stati Uniti abbiano mai prodotto.