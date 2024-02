Effettuano scioperi e manifestazioni contro le azioni del governo argentino

I membri del Ctera hanno concordato di condurre azioni di protesta in tutte le province del Paese per chiedere un contratto di equivalenza (negoziato) che consenta la ristrutturazione dei pagamenti per far fronte a un contesto caratterizzato da forte aggiustamento e alta inflazione.

Il segretario generale di questa organizzazione, Sonia Aliso, ha dichiarato in dichiarazioni alla stampa che lo sciopero mira anche a denunciare il deterioramento della situazione degli insegnanti alla luce della decisione del potere esecutivo di sospendere il Fondo nazionale per gli incentivi agli insegnanti.

Inoltre, i partecipanti alla protesta chiederanno un aumento urgente degli stipendi e la sospensione dell'erogazione del fondo di compensazione (per i lavoratori del settore nei governatorati con risorse limitate), stanziato per le mense scolastiche e i materiali destinati all'istruzione, dopo il loro arrivo . Sotto la presidenza di Javier Miley.

“In questo contesto è impossibile iniziare a studiare perché aumenta tutto: affitto, cibo e ora anche i trasporti. Hanno detto che l’emendamento era per la classe, ma si è scoperto che la classe sono i pensionati e i lavoratori che soffrono direttamente di questi aumenti”.

Da parte sua, l'ATE condannerà il calo del potere d'acquisto dei dipendenti, le privatizzazioni, i licenziamenti e le chiusure delle istituzioni pubbliche.

I suoi membri arriveranno nei pressi dell'Istituto nazionale contro la discriminazione, la xenofobia e il razzismo, la cui abolizione è stata annunciata la settimana scorsa e “mette a rischio centinaia di posti di lavoro e politiche di protezione dei settori vulnerabili della società”.

“L'autoritarismo di Miley è allarmante e in crescita. È incompatibile con il nostro sistema democratico. Lo fermeremo esercitando i nostri diritti costituzionali di sciopero e mobilitazione”, ha affermato Rodolfo Aguiar, segretario generale dell'organizzazione.

jf/gas