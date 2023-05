Eugenio López-Chakkara è arrivato quinto al LIV di Tulsa

Non c’è niente come tornare a casa. Eugenio López Chakara stava camminando In dubbio in questa stagione, senza grandi risultati, e cambiando caddie tra di loro, è arrivato a Tulsa (Oklahoma), nella quinta tappa del LIV Tour di quest’anno, e la sua prestazione è cambiata radicalmente. Il golfista madrileno ha finalmente trovato nel fine settimana il match che cercava chiudendo quinto in un evento che ha rianimato una delle stelle del circuito, Dustin Johnson, vincitore della prima edizione del putter promosso dall’Arabia Saudita.

Chacarra ha chiuso domenica con 64 contagi, Dopo una giornata ha iniziato il bogey, ma è stato seguito da otto birdie – senza una media di 3 secondi – per completare il fine settimana a 11 sotto il par.

Nel frattempo, Johnson ha battuto Cameron Smith in qualifical’australiano che ha infiammato il torneo con un tiro da 61, è stato aiutato anche da Dustin e dal suo triplo bogey alla buca 10, dopo essere stato in vantaggio di cinque colpi a nove buche dalla fine, e da Branden Grace, che dopo la debacle americana si è visto come leader del torneo di un colpo a otto buche dalla fine.

Dustin ha risposto immediatamente, facendo birdie all’undicesima buca, e la sequenza finale di Smith, con cinque birdie sulle ultime sette buche, gli ha permesso di raggiungere il tie-break a tre. Lì, ex numero 1 al mondo, come nella sua prima vittoria a Boston lo scorso anno, anche in qualifica, poi con un’aquila, non ha perdonato. Grace si è dovuta accontentare della vittoria degli Stingers nella classifica a squadre, visto che la squadra di Chakara è salita, grazie alle prestazioni del messicano Carlos Ortiz (63) e Sergio Garcia (65), ventiquattresimo in singolare, al sesto posto. posto. (risultati)