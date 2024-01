Cristiano Ronaldo ha vinto i Globe Soccer Awards

Inoltra da Vittoria Ha eccelso nel Dubai Globe Soccer Championship, organizzato dal Dubai Sports Council dal 2011 Capocannoniere e vincitore del Premio Maradona, il calciatore preferito dai tifosi e il miglior giocatore del Medio Oriente.

“Sei stato il capocannoniere di questa stagione, immagina di battere animali giovani come Haaland… Sono fiero. E presto avrò 39 anni! Mi piace quando le persone dubitano di me e io ho di nuovo successo. Le critiche non mi toccanoha detto CR7 all'Atlantis Hotel on the Palm, dove è stato anche uno dei finalisti per il premio vinto da Haaland e che ha vinto sei volte (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), un record assoluto.

I portoghesi si sono anche congratulati con il Manchester City per la loro “fantastica stagione” e per aver vinto la Champions League, che “probabilmente hanno meritato due anni fa”, posizionandoli come favoriti per ripristinare la validità dell'Oregon, insieme a Real Madrid e Bayern Monaco.

Cristiano, inoltre, ha analizzato il suo presente in Medio Oriente e ha previsto una crescita significativa per la Lega saudita: “Mi sento molto felice nell'Al-Nassr, è un grande passo. L'Arabia Saudita è in un processo e ci vorrà molto tempo. ..ma passo dopo passo raggiungeranno il livello più alto. Credo che la Saudi Professional League sarà tra i primi tre campionati al mondo. “Il popolo arabo ne sarebbe orgoglioso”.

“La Lega Saudita non è peggiore della Lega francese. La Saudi Professional League è più competitiva della Lega francese, posso dirlo dopo un anno lì. Siamo già migliori del campionato francese“, ha approfondito l'ex giocatore di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, che ha scherzato dicendo che potrebbe ritirarsi tra 10 anni.

Ronaldo compirà presto 39 anni È stato il capocannoniere del mondo nel 2023, segnando 54 gol (44 con l'Al-Nasr e 10 con la nazionale portoghese, che ha vinto 10 partite giocate), davanti a Kylian Mbappe (52), Harry Kane (52) ed Erling Haaland (50), i numeri del Paris Saint-Germain e Tottenham. /Bayern Monaco e Manchester City rispettivamente.

Al-Bisho, che tornerà in campo solo il 14 febbraio, anche se prima aveva giocato alcune amichevoli importanti, come affrontare l'Inter Miami guidata da Lionel Messi e Al-Hilal, leader del campionato, e ha anche contribuito con 15 assist nelle 59 partite giocate durante tutto l'anno.

Inoltre, ai Globe Soccer Awards, il suo attore Jorge Mendez Si è distinto come miglior agente per l'undicesima volta su 13 edizioni. Ma il premio per la migliore squadra del Medio Oriente è andato a Al-Ahly L'Al-Masry è campione della CAF Champions League per l'undicesima volta nella sua storia.

