Evan Peters: la scena scioccante che gli è valsa un Emmy 2021 ma che gli ha fatto pensare di lasciare Mary of East Town | Emmy Awards | Amy | salta l’ingresso

“Finalmente ha il riconoscimento che merita”. Evan Peters Nel 2021 ha vinto il primo Emmy della sua carriera e i social network hanno festeggiato con messaggi come quello che qui citiamo, il traguardo di un arrogante appassionato di cinema e televisione. Anche se ha interpretato sul piccolo schermo diversi ruoli – e li ricorda di più – in “American Horror Story”, è stato “Mare of Easttown”, il dramma HBO Max, che gli è valso una medaglia d’oro.

La sua interpretazione del detective Colin Zabel è tra le migliori che abbiamo visto quest’anno in TV, ma una scena è diventata fondamentale per noi per affascinare con il suo lavoro, anche se la sua interpretazione non è stata facile per l’attore.

Nel terzo capitolo di “Mare of Easttown”, intitolato “Enter Number Two”, Zabel ci fa conoscere meglio il suo passato, anche se non in modo eroico, come avrebbe voluto. Il personaggio è in un bar, molto ubriaco, quando conosce la sua co-protagonista, Mary, interpretata da Kate Winslet. Si avvicina e comincia a parlare della natura celebrata dalla critica.

incorniciare

In questa scena al bar Cosa vedi quiIl detective Zabel si aggira per una relazione senza successo e una rottura avvenuta nel bel mezzo della colazione. Ma questo è l’alto carico emotivo e la realtà che Peters ci mette dentro Che i media come “Esteem” hanno scritto recensioni di questo tipo: “La scena da ubriaco di Evan Peters in ‘Mary in Easttown’ dovrebbe essere appesa al Louvre.”

Divertente che le riprese non siano state facili per l’attore, ma più di questo, ha pensato di aver fallito totalmente e ha finito per piangere tra le braccia del regista Craig Zobel, determinato a lasciare la serie e il suo lavoro di attore. a) si Joanna Robinson ha raccontato nel suo podcast di “Vanity Fair”.

Il motivo per cui Craig e io ci siamo abbracciati alla fine della scena era perché piangevo in modo incontrollabile. Pensavo che non avessimo capito bene. Gli stavo dicendo: “Non potevamo farlo, non posso farlo, io “Sono terribile.” “Non posso più fare questo (recitare)”, ha raccontato Evans. “L’ironia è che alla gente è piaciuta molto questa scena”, ha aggiunto.

Il trucco per fare scene con l’alcol

In una successiva intervista Con “Il New York Times”Evans ha anche detto che per portare naturalezza nei gesti di un alcolizzato in un pub, hanno deciso di offrirgli dell’aceto.

“A volte per le scene sull’alcol ti danno acqua da bere. Ma non ha funzionato. L’alcol ha un sapore terribile. Stavo pensando a cosa potrebbero darmi una bevanda dal sapore forte e aspro. Aceto! Può avere un sapore molto brutto, ma ha anche qualcosa di carino”.

Un’altra curiosità di questa scena è legata a una frase che si è diffusa molto rapidamente dopo la prima in televisione: “Lasciami mettere la mia torta” (“Lasciami lasciare qui questo pane”). È stata un’idea che Peters ha avuto la sera prima delle riprese, ma in seguito si è chiesto se sarebbe stata inclusa.

“La frase mi ha fatto urlare e piangere durante le prove, ma ho insistito per restare”, ha detto il regista Zobel, sottolineando il lavoro del suo attore, che, inoltre, è riuscito a fare un ottimo accento Delco (tipico nei sobborghi di Philadelphia) . , metti dove è impostata la stringa). La cosa divertente è che lo ha fatto, mentre allo stesso tempo interpretava il ruolo di Petro Maximov (Quicksilver) in “WandaVision”.

“Era pazzesco. Giravo a Philadelphia, poi mi portavano ad Atlanta e poi tornavano a Philadelphia. Per rimanere nell’era WandaVision, guardavo “Full House” e “Malcolm in the Middle”. Poi quando lui tornato a Philadelphia, mangiava mentre guardava The First 48. Era strano, ma l’ho fatto funzionare”, ha detto. Siamo d’accordo con lui.

dati

“Mare of Easttown” è disponibile su HBO Max.

Segui Salta introduzione su Instagram :

Video correlato :

Angourie Rice su “The East Town Mare”. (Fonte: El Comercio)